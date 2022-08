D?ner en blanc r?ussi au Cap-Ha?tien

Le samedi 13 juillet 2013 se tenait la toute premi?re ?dition du <> en Ha?ti. D’autres ?ditions de cet ?v?nement initi? ? Paris par Laurent Pasquier, en 1988, ont eu lieu dans la capitale ha?tienne suscitant l’admiration de certains et les commentaires acides d’autres, avant qu’il ne d?m?nage au Cap-Ha?tien en 2019. Covid-19 oblige, l’?v?nement a d? observer une pause avant de faire son grand retour cette ann?e, toujours dans la deuxi?me ville du pays. La grande affluence ? ce rendez-vous pour lequel des visiteurs venus en grande partie des ?tats-Unis ont pris d’assaut la cit? du roi Christophe le temps d’un week-end prouve que l’engouement pour le <> est rest? intact. Ce sont donc plusieurs centaines de participants, v?tus de blanc, ?l?gants ou carr?ment extravagants pour certains, mais rien d’?tonnant pour l’occasion, qui se sont retrouv?s aux diff?rents points de ralliement.

La simple instruction de porter des chaussures plates a mis la puce ? l’oreille de plus d’un et ils sont nombreux ? avoir devin? quelle serait leur destination. Le lieu o? se tient le d?ner, on le rappelle, est tenu secret jusqu’au dernier moment. Mais cela n’a pas suffi pour tuer l’excitation de ceux qui avaient pris l’avion pour manger et faire la f?te avec leurs amis. Le cadre agr?able de Cormier plage, agr?ment? de lanternes et de lumi?res, a parfaitement fait l’affaire. Et les participants ont vite fait de sortir leurs beaux accessoires pour meubler leurs tables ? leur guise. Le repas termin?, ce fut le temps de danser. L? encore, les participants ne sont pas faits prier pour cr?er l’ambiance. Au fil de la soir?e, les DJ Manito et Hot et diff?rents artistes locaux ont assur? l’animation musicale, avec en prime un passage surprise du chanteur Arly Larivi?re sur la sc?ne.

Par ailleurs, derri?re cette f?te r?ussie on retrouve le travail acharn? d’une organisation qui a d? faire face ? de nombreux challenges. Aussi, une ?quipe qui se r?jouit de ce succ?s. <>, nous dit Fabienne Alphonse-Reid, de Modernique & Co Project Management firm. La jeune femme qui voit le tourisme comme un ?l?ment pouvant contribuer au d?veloppement du pays, se r?jouit de la r?ponse des Ha?tiano-am?ricains. <>, avance-t-elle.

<>, croit Fabienne Alphonse-Reid, saluant l’apport de la PNH, de Politour et de la compagnie de s?curit? Sigma. <>, recommande-t-elle.

L’organisation d’un ?v?nement d’une telle envergure a n?cessit? de grands pr?paratifs. Mais, au-del? des diff?rents challenges rencontr?s, cette deuxi?me ?dition du <> demeure une grande r?ussite et les organisateurs ne comptent pas s’arr?ter de sit?t. <>, promet Fabienne Alphonse-Reid qui remercie au passage tous ceux qui ont fait le d?placement et tous ceux qui ont contribu? ? la r?ussite de l’?v?nement.