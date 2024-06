Dominique Dupuy annonce la promotion historique de 33 femmes, 50% des missions seront dirigées par des femmes

Un pas décisif vers l’Égalité des Genres dans la Diplomatie.

A l’occasion de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, ce 24 juin, le Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes a annoncé une promotion historique au sein de la Chancellerie. Selon le MAEC, pour la première fois, trente-trois femmes vont recevoir une promotion pour donner suite à la proposition de la ministre Dominique DUPUY et sur recommandation du Dr. Garry CONILLE.

« À la suite de l’évaluation des profils et performances du personnel diplomatique, et avec l’approbation du PM Conille, j’ai initié des procédures de rappel dans plusieurs missions. L’intérim de plus de 50% des missions sera assuré par des femmes cheffes de postes, une première », a-t-elle indiqué dans un tweet.

Les trente-trois femmes promues ont démontré leur capacité à exceller dans leur domaine et à apporter une contribution significative à la diplomatie et à l’administration. Cette promotion témoigne de l’engagement annoncé par le gouvernement en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes.

La nouvelle ministre qui veut se servir de cette journée mondiale consacrée par consensus, lors de la 76e session de l’Assemblée générale (résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 juin 2022) pour marquer un coup significatif dans la chancellerie a rencontré toutes ces femmes à son bureau pour leur annoncer la nouvelle. Les compétences de ces femmes ont été reconnues et récompensées, marquant ainsi une avancée significative dans la promotion de l’égalité des chances au sein de l’institution.

Selon l’ONU, historiquement, la diplomatie a été l’apanage des hommes. Cependant, les femmes jouent un rôle essentiel dans la diplomatie depuis des siècles, mais leurs contributions ont souvent été négligées. La contribution quotidienne de ces femmes est essentielle pour assurer le bon fonctionnement des services du MAEC et la réalisation des objectifs du pays sur le plan diplomatique.

