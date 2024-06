Dominique Dupuy apporte un message d’espoir à l’OEA et appelle à l’aide pour supporter la MMSS

Haïti en quête de stabilité et de reconstruction: le message d’espoir de Dominique Dupuy à l’OEA et son appel à l’aide pour supporter la MMSS

La ministre des affaires étrangères a fait son entrée dans la grande cour de l’organisation hémisphérique en participant à la 54e session de l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA). Dans son discours, d’une dizaine de minutes, elle a autant parlé des défis qui ont eu un impact dévastateur sur la vie quotidienne des Haïtiens, les privant de la sécurité, des opportunités économiques et des services de base que de l’espoir qui renaît peu à peu dans les rues de la capitale.

« Ces signaux timides et fragiles » comme « le balai des avions commerciaux qui a repris dans notre ciel », les élèves qui on repris le chemin de l’école et les bandes qui ont drastiquement réduits leurs activités ne l’a pas empêché d’évoquer les souffrances des compatriotes haïtiens qui sont toujours confrontés à des conditions de vie difficile.

Cependant, malgré des défis, dit-elle « Un moment inédit de rassemblement national est né dans une opportunité réalisée avec l’appui bienveillant de la CARICOM. Rarement dans notre histoire récente de peuple, avons-nous eu l’occasion d’être tous véritablement à bord du même train. Aujourd’hui tous les acteurs se déclarent décidés à remettre le pays sur les rails du développement durable et vers les urnes. Nous entamons un chapitre de l’essor prudemment mais entièrement » a-t-elle dit pour saluer l’effort consenti par les acteurs pour mettre en place ce gouvernement de transition.

Le nouveau gouvernement haïtien s’est fixé plusieurs objectifs prioritaires. Tout d’abord, le rétablissement de la sécurité est essentiel pour créer un environnement propice à la relance des activités économiques. Des mesures fermes seront prises pour lutter contre la corruption, le trafic d’armes, le trafic de personnes et le trafic illicite des biens culturels.

Appel à soutenir la MMSS

La sécurité est une préoccupation majeure pour le gouvernement. En plus de la police nationale et les forces armées, on peut compter dès à présent sur les policiers Kényans et des policiers d’autres pays de la région qui feront partie de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Pour elle, il s’agit du moment à saisir pour aider le pays à franchir un cap et aider la région du même coup. C’est pourquoi, la chancelière a essayé de démontrer la nécessité pour qu’il y ait « un appui massif et urgent » à cette mission, car c’est le « moment de garantir un lendemain meilleur pour tous les haïtiens et pour toute la région. »

« Nous espérons aussi que cette mission sera la dernière fois où Haïti aura à avoir recours à une telle démarche pour appréhender son avenir. Il est impératif que cette mission aboutisse pleinement à ses objectifs aux côtés de la police nationale haïtienne. Je vous dis donc en des mots très clairs que c’est le moment de soutenir la Haïti. C’est le moment de contribuer au renforcement de notre héroïque police nationale et de nos forces armées »

La ministre Dupuy a par ailleurs remercié les partenaires particulièrement les États-Unis d’Amérique qui ont déjà apporté leur soutien financier, technique ou en personnel, et lance un appel à tous les acteurs concernés pour contribuer à la construction d’un avenir meilleur pour Haïti.

