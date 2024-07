Dominique Dupuy rencontre des représentants de Human Rights Watch autour de la promotion des droits des Haïtiens

La Ministre des affaires étrangères et des cultes, Dominique Dupuy a rencontré des représentants de Human Rights Watch autour de la promotion des droits des Haïtiens.

Sur son compte X, la Ministre des affaires étrangères et des cultes, Madame Dominique Dupuy a informé ce mardi 23 juillet, qu’elle a rencontré des représentants de Human Rights Watch. Lors de cette rencontre, Dominique Dupuy a discuté des actions du gouvernement pour protéger et promouvoir les droits des Haïtiens, en particulier ceux des femmes et des enfants.

Selon un dernier rapport du Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme, Volker Türk l’escalade de la violence a eu des conséquences dévastatrices sur la population haïtienne, tous les droits humains sont affectés. Il y a eu une augmentation choquante des meurtres et des enlèvements. La violence sexuelle, en particulier à l’encontre des femmes et des jeunes filles, est omniprésente et a très probablement atteint des niveaux jamais vus auparavant.

Dans un rapport de l’ONU Femmes, publié le 17 juillet dernier, 300.000 femmes et filles sont déplacées en Haïti en raison de l’instabilité politique, la recrudescence des violences sexuelles. Selon ce rapport, ces déplacées dans les camps de fortune, sont sans accès à des services de sécurité et de santé. Environ 16 % des femmes interrogées par les enquêteurs ont déclaré qu’elles se sentaient intimidées, harcelées ou traumatisées par les gangs armés violents, et près de 70 % ont confié qu’elles étaient choquées mentalement par l’escalade de la violence.

