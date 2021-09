Oxygène, masques, combinaisons de protection, sacs de couchage, rations sèches, tentes, bâches et kits sanitaires, telles sont les composantes de l’aide de la République de Chine et de la société civile taïwanaise au profit des victimes du séisme du 14 août 2021. Ce matériel vient s’ajouter aux nombreux appuis du gouvernement et du peuple taïwanais au profit de la population haïtienne afin de faire face à cette catastrophe qui a sévèrement touché trois des dix départemen…