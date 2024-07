Donald Guerrier rejoint le Cosmos Koblenz, une équipe allemande

Donald Guerrier rejoint le Cosmos Koblenz en Allemagne : un transfert historique pour le club.

Le footballeur haïtien, Donald Guerrier, continue sa carrière en Allemagne en signant avec le Cosmos Koblenz, une équipe de 6e division. Ce transfert est considéré comme le plus grand coup de l’histoire du club.

Le FC Cosmos a annoncé la nouvelle avec enthousiasme : “Le FC Cosmos annonce le plus gros coup de transfert de l’histoire du club avec Guerrier. Donald Guerrier apporte avec lui une grande expérience internationale. Ses précédents passages au Wisła Cracovie, Alanyaspor, Neftçi Baku, Qarabağ et Apollon Limassol (des équipes de première division) en disent long sur sa qualité et son expérience. Cependant, les responsables du FC Cosmos ont été principalement impressionnés par ses traits de caractère, un accord a donc été rapidement trouvé.”

Guerrier, de son côté, a exprimé son excitation face à ce nouveau défi : “Même si j’ai beaucoup vécu dans le football, j’étais vraiment enthousiasmé par le projet Cosmos Koblenz. J’ai eu un très bon sentiment lors du premier contact avec Admir Softic et des discussions qui ont suivi avec Remo Rashica et l’équipe d’entraîneurs, donc ma famille et moi avons été rapidement convaincus de cette décision.”

L’entraîneur-chef du Cosmos Koblenz, Yusuf Emre Kasal, s’est également montré très optimiste quant à l’impact de cette recrue : “Dodo enrichira grandement l’équipe avec son expérience sur et en dehors du terrain.”

Ce transfert marque un tournant pour le Cosmos Koblenz, qui espère que l’expérience et le talent de Guerrier mèneront l’équipe vers de nouveaux succès.

