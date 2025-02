Donald Trump met fin au programme de protection temporaire pour les Vénézuéliens 

Le PNCS lance un programme de cantine scolaire pour plus de 2 000 élèves des écoles communales de Port-au-Prince

Lors de son premier mandat, il avait déjà tenté de mettre fin au TPS pour plusieurs groupes, notamment les Haïtiens, Salvadoriens et Soudanais, mais ses initiatives avaient été bloquées par les tribunaux fédéraux.

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a intensifié ses efforts pour restreindre l’immigration et limiter les programmes humanitaires, qu’il considère comme incompatibles avec la législation américaine.

Les personnes concernées perdront leur exemption d’expulsion et leur accès aux permis de travail 60 jours après la publication officielle de l’avis de résiliation par le gouvernement fédéral. Toutefois, la date exacte de publication du document n’a pas encore été précisée par les autorités.

Cette décision concerne environ la moitié des 600 000 bénéficiaires du statut de protection temporaire (TPS) et pourrait entrer en vigueur dans les deux mois, d’après le Times.

Le président Donald Trump a mis fin à l’allègement de la suspension des expulsions pour plus de 300 000 Vénézuéliens vivant aux États-Unis, selon un rapport publié dimanche par le New York Times, citant des documents gouvernementaux obtenus par le journal.

