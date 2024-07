Donald Trump officiellement investi candidat républicain pour l’élection présidentielle de 2024

Donald Trump investi candidat républicain pour 2024 et choisit J. D. Vance comme colistier

Le Parti républicain a choisi Donald Trump comme candidat officiel à l’élection présidentielle du 5 novembre, après qu’il a obtenu suffisamment de voix lors de la convention républicaine de Milwaukee, lundi. En parallèle, Trump a annoncé que J. D. Vance, sénateur de l’Ohio, sera son colistier.

« Après de longues délibérations et réflexions, et ayant considéré les immenses talents de nombreuses autres personnes, j’ai décidé que la personne la plus apte à assumer la fonction de vice-président des États-Unis est le sénateur J. D. Vance, du grand État de l’Ohio », a déclaré Trump sur Truth Social. Ancien militaire et auteur à succès, Vance, 39 ans, est connu pour avoir défendu des causes telles que la lutte contre l’immigration et la défense du protectionnisme économique, chères à l’ancien homme d’affaires.

Vance prononcera un discours mercredi soir lors de la convention.

À noter que Trump a été évacué vendredi dernier d’un rassemblement en Pennsylvanie après des détonations. Des journalistes de l’AFP ont rapporté avoir vu du sang sur son oreille droite.

