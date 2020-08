Pour toujours et à jamais. Dans mon enfance comme dans ma jeunesse. Dès mes 6 ans et aujourd’hui encore à mes 33 ans. Telle une belle promesse à laquelle on ne peut manquer, car elle a fini par s’imposer à soi. En 2020, Donaldzie Théodore choisit encore son piano, parce qu’en définitive, malgré les hauts et les bas, rien n’a changé. « À part quelques centimètres de plus, une meilleure compréhension de la vie et des gens qui m’entourent, plus de conscience de ma place dans ma…