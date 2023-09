Dossier de viol sur une haïtienne à l’aéroport de «Las Americas» : l’audience de ce vendredi est reportée à lundi prochain

​

​

Dossier de viol sur Stephy Graph Cadichon à l’aéroport de « Las Americas » de Santo Domingo: l’audience de ce vendredi est reportée à lundi prochain.

L’audience de ce vendredi concernant le dossier de viol sur l’haïtienne Stephy Graph Cadichon par un agent dominicain de l’immigration à l’aéroport de Las Americas de Santo Domingo est reportée au lundi 2 octobre 2023, confirme le média Juno7. Selon les informations dont dispose notre rédaction, ce report a été demandé par le nouveau cabinet d’avocat qui accompagne le prévenu et souhaite avoir plus de renseignements à ce sujet qui défraie la chronique depuis environ trois jours. Tous les membres de l’ambassade d’Haïti en République dominicaine étaient présents pour assister à cette audience.

“Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 septembre 2023, à une heure du matin, la dame STEPHY GRAPH CADICHON accompagnée de son fils de 4 ans, était à l’aéroport Las Americas de Santo Domingo en vue se rendre à Nicaragua. Étant à l’aéroport, elle a eu son boarding pass de l’avion et arrivée par-devant l’agent de l’immigration, on lui a dit que le visa de son fils est faux. On l’a placé dans une cellule à l’Aéroport pour investigation. Quelques heures après, l’agent de l’immigration Carlos Reyson a fait irruption dans la cellule et l’a violée”, a relaté l’ambassade d’Haïti en République dominicaine.

Le Chargé d’Affaires d’Haïti en République Dominicaine, Luc Garvey JEAN PIERRE, a passé des instructions formelles au responsable de la Section des Migrants, Me Jean Claude François pour le suivi.Au même moment, le responsable des Migrants a contacté un Avocat de renom, d’origine haïtienne pour accompagner juridiquement la victime.

Une première audience avait eu lieu le mardi 26 septembre 2023 à 5 heures p.m. Une autre audience a eu lieu ce vendredi à 6 heures du soir mais reporté à la demande des avocats du prévenu.

