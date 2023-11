Dossier Jovenel Moïse: Luckner Désir auditionné une nouvelle fois par le juge Walther Wesser Voltaire

​

Dossier assassinat Jovenel Moïse: le journaliste Luckner Désir auditionné une nouvelle fois par le juge instructeur Walther Wesser Voltaire.

Le journaliste Luckner Désir dit Louko a été auditionné une nouvelle fois ce mercredi 22 novembre 2023 par le juge instructeur Walther Wesser Voltaire dans le cadre du dossier relatif à l’assassinat du président. L’animateur de l’émission Matin Débat sur radio Éclair a répondu aux questions du juge à propos des analyses qu’il a faites sur l’ancien président haïtien lorsqu’il était vivant et même après sa mort le 7 juillet 2021.

“Même lorsqu’il m’appelle 20 ou 40 fois, je répondrai toujours présent. C’était un échange très cordial, le juge m’a posé des questions, j’ai répondu. Il pense que je dois retourner chez moi, j’y vais. Je suis prêt s’il m’invite à répondre à ses invitations”, a déclaré Louko Désir.

Cette invitation est due au fait que Louko Désir avait l’habitude de donner des nformations sur le cas de Jovenel Moïse lorsqu’il était vivant et même après son décès. Il fournissait ces informations à travers les analyses qu’il faisait à l’émission Matin Débat. “Ce ne sont pas des analyses qui ont annoncé son décès. Ce ne sont pas non plus des analyses qui ont mentionné ceux qui l’ont tué ou pas. Le juge avait besoin de plus de détails sur certaines des informations et nous lui avions fournies”, a précisé l’ancien animateur du compas.

Dans le cadre de ce dossier, le juge instructeur Walther Wesser Voltaire avait auditionné pour la première fois l’agent exécutif intérimaire de Jacmel, Macky Kessa. Après avoir répondu aux questions du juge d’instruction, il a été inculpé puis transféré au pénitencier national.

Par ailleurs, l’ancien sénateur du Sud, Hervé Fourcand, a été auditionné également ce mercredi une nouvelle fois. Cette audition concerne le dossier de Jovenel Moïse. L’ancien élu du Sud qui dit avoir confiance en la loi a été assisté par son avocat Me Ostrict Hercule.

Entre-temps, l’ancien ministre de la Justice Rockfeller Vincent a boudé l’invitation du juge d’instruction. D’après son avocat Emmanuel Jeanty, son client qui entame un processus d’asile dans un autre pays souhaite que son audition se fasse par visioconférence.

