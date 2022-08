Dossier Jovenel Moise : Samir Handal de retour aux ?tats-Unis

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Trois suspects: Rodolphe Jaar, John Joel Joseph, Mario Antonio Palacios Palacios sont incarc?r?s aux Etats-Unis ? cause de leur implication pr?sum?e dans cet assassinat. Plus d’une quarantaine de suspects sont ?crou?s en Ha?ti. D’autres, dont Joseph F?lix Badio, Wendell Coq Th?lot sont en cavale. Le juge d’instruction, Walter Wesser Voltaire, est en charge de ce dossier.

Les avocats de Handal, selon la d?p?che de la Voix de l’Am?rique, ont voyag? en Turquie et en Ha?ti pour chercher des preuves pour d?montrer l’innocence de Handal. Les avocats ont indiqu? que ce sont ces preuves qui ont permis de bloquer son extradition vers Ha?ti et de demander la lev?e de l’alerte rouge d’Interpol.

