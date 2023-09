Dossier Rivière Massacre: Mike Maignan, le gardien du Milan AC, envoie un message d’amour au peuple haïtien

​

Dossier Rivière Massacre: Mike Maignan, le portier français du Milan AC, envoie un message d’amour au peuple haïtien.

À un moment où le conflit haïtiano-dominicain ne cesse d’alimenter les débats au niveau national et international, plusieurs personnalités n’ont pas raté l’occasion d’apporter leur soutien au pays. C’est le cas de Mike Maignan, le portier de la sélection française et du Milan AC qui a exprimé via une vidéo sa solidarité et son amour au peuple haïtien.

“Pays d’Haïti, un petit message pour vous afin de retrouver de la force. Je ne parle pas trop bien le créole comme vous mais je vous aime beaucoup. Tenez ferme. Travaillez toujours. Force et courage à vous”, a déclaré l’ancien gardien de Lille.

Des informations ont laissé croire que Mike Maignan est d’origine haïtienne. Selon quelques sites, il est né à Cayenne, en Guyane française, d’une mère haïtienne et d’un père guadeloupéen.Il commence finalement sa carrière professionnelle au LOSC Lille qu’il rejoint en août 2015. Devenu titulaire deux ans après son arrivée au club, il est élu meilleur gardien du championnat en 2018-2019 après la deuxième place du LOSC. Avec les Nordistes, il dispute ses premiers matchs sur la scène européenne et est sacré champion de France en 2020-2021, après avoir disputé l’intégralité des trente-huit rencontres de la saison avant de rejoindre le Milan AC la saison suivante.

Mike Maignan fait ses débuts en équipe de France en 2020, après avoir honoré des sélections dans toutes les catégories d’âge. Remplaçant lors de l’Euro 2020 et de la Ligue des nations 2021, avant de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022, il devient le gardien titulaire des Bleus à la suite de la retraite internationale d’Hugo Lloris et de Steve Mandanda en 2023.

