Doublement récompensé aux Globe Soccer Awards, CR7 tacle la Ligue 1 et dévoile ses favoris pour la ligue des champions

Doublement récompensé aux Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo pense que la ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1 française et donne ses favoris de la ligue des champions 2023-2024.

Présent à la cérémonie des Globe Soccer Awards qui a eu lieu le vendredi 19 janvier à Dubaï, Cristiano Ronaldo a été doublement récompensé en remportant le trophée du meilleur joueur évoluant au Moyen-Orient et celui du Maradona Award, récompensant le meilleur buteur. En marge de cette cérémonie, le portugais a déclaré sur un plateau télé en Arabie-Saoudite que la ligue saoudienne où il évolue dans le club d’Al-Nassr est meilleure que la ligue 1 française. Le quintuple ballon d’or estime que Manchester City peut remporter la ligue des champions à nouveau, sans oublier qu’il a aussi mentionné le Real Madrid et le Bayern Munich.

“J’ai été le meilleur buteur cette saison, imaginez battre de jeunes joueurs affamés comme Haaland… Je suis fier et j’aurai bientôt 39 ans ! J’aime quand les gens doutent à nouveau de moi et que je réussis”, a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid au cours de l’événement.

Arrivé en Arabie-Saoudite en janvier 2023, Cristiano Ronaldo évolue actuellement dans le club Al-Nassr. L’ancien joueur de Manchester United n’a pas manqué de faire l’éloge du championnat saoudien et l’a même placé au-dessus du championnat de France. “Vous voulez mon avis ? Pour être honnête, je ne pense pas que la ligue saoudienne soit plus mauvaise que la Ligue 1 française. Il y a deux ou trois équipes avec un bon niveau. En Arabie Saoudite je trouve que c’est plus compétitif, ils peuvent dire ce qu’ils veulent, c’est mon avis, je joue ici et je sais ce que je dis. Je pense que maintenant nous sommes meilleurs que la Ligue 1 française”, a-t-il lâché sans langue de bois sur un plateau de télévision en Arabie-Saoudite.

Cristiano Ronaldo a aussi évoqué le sujet de la Ligue des champions en Europe. L’ancien footballeur de la Juventus a dévoilé ses favoris et a placé en première position Manchester City. Pour lui, l’équipe de Pep Guardiola peut remporter à nouveau la compétition cette saison. “Manchester City a fait un travail incroyable la saison dernière. Félicitations pour leur saison. Joueurs, entraîneur, superbe. Enfin, ils gagnent la Ligue des champions, ils l’auraient probablement mérité il y a deux ans. J’aime les voir jouer. Manchester City a de bonnes chances de la remporter à nouveau. Le Real Madrid et le Bayern aussi”, a-t-il dit.

Par ailleurs, Cristiano Ronaldo s’est amusé au sujet de sa retraite. Le joueur n’a donné aucun indice et espère profiter de sa condition physique pour continuer à jouer. “Pour le moment, je ne sais pas quand j’arrêterai pour être honnête. Mais bien sûr que ce sera bientôt. Quand je dis bientôt, ce sera peut-être dans 10 ans. Non je blague”, a-t-il commenté.

