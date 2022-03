Dr Carl Francois, le nouveau directeur general de l’OFATMA, promet de moderniser l’institution

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Fraichement installe, le Dr Carl Francois croit pouvoir apporter une solution aux multiples crises auxquelles l’OFATMA fait face depuis tantot 5 ans en modernisant l’institution.

Un probleme de regulation

<>, confie de prime abord le Dr Carl Francois.

Il explique que l’OFATMA, tel qu’il a ete conceptualise, devrait offrir un service d’assurance-maladie, accident du travail et maternite. <>, a-t-il rappele.

Force est de constater que l’OFATMA, jusqu’a la creation de la Coordination nationale de l’assurance- maladie (CONAM) en 2014, n’a jamais su repondre au volet assurance-maladie de sa mission. <>, explique le Dr Carl Francois.

L’assurance-maladie etant abandonnee par l’OFATMA, le vide a ete rapidement comble par des assureurs prives et une firme privee travaillant pour le ministere de l’Economie et des Finances qui assurait les employes de la fonction publique.

Cette firme privee et les assureurs du secteur prive se heurtent constamment a un probleme de mecanisme de paiement de l’assurance-maladie dans un pays a faible revenu avec un taux de chomage record.



Le secteur contributif est minoritaire. Les gens qui travaillent formellement en Haiti (public et prive) n’excede pas 300 000. Peu de mecanismes ont ete developpes pour attirer ceux du secteur informel.

<>, se rappelle le Dr Carl Francois, premier coordonnateur de la CONAM en 2014.

Entre un systeme d’institutions affiliees et un autre ou l’OFATMA dispose de ses propres entites, l’acces aux soins de sante reste un casse-tete chinois pour le contribuable haitien.

Assainissement des finances de l’OFATMA

L’un des plus gros problemes de l’OFATMA est la dure realite des prestataires qui refusent presque systematiquement cette assurance a cause des dettes cumulees au fil des annees. Certaines institutions ont meme fait faillite. En premier plan dans ses elements de modernisation, le Dr Carl Francois se propose de <>.

Aujourd’hui, le Dr Carl Francois opte pour un systeme mixte dans lequel l’assure pourra choisir entre les institutions de l’OFATMA (HMO) et d’autres institutions affiliees pour garantir la liberte de l’assure (PPO). Pour y parvenir, il croit qu’il faut une augmentation des recettes.

<< 6% de la masse salariale est prelevee sur les cheques des fonctionnaires et employes de l'Etat ; il va falloir etablir et mettre a execution un echeancier pour le paiement regulier de ces montants. En parallele, il faut aussi elargir l'assiette de collecte des contributions aupres des entreprises privees en donnant des gages de bonne utilisation.



Autre source a envisager est l’ensemble des institutions de la base de donnees de l’ONA qui ne paie pas l’OFATMA. Pour l’instant, seules 60% des institutions contribuant a l’ONA paient aussi l’OFATMA. En guise d’innovation, on va lancer la Dias-OFATMA qui est une offre de services permettant aux parents haitiens de la diaspora d’offrir une couverture d’assurance maladie a leurs proches en Haiti >>, elabore le nouveau directeur general de l’OFATMA.

Avant d’arriver a ce stade, l’OFATMA va devoir refaire son image et creer un climat de confiance chez ses partenaires. A cette inquietude, le Dr Carl Francois propose une renegociation des contrats avec les partenaires pour retablir la confiance. <>

L’OFATMA, confie le Dr Carl Francois, compte environ 1800 employes, et 350 a la CONAM ainsi que tous les hopitaux de l’OFATMA, les coodinations regionales et le niveau central. En vue de pallier cette situation, le nouveau directeur se propose de faire une rationalisation qualitative et quantitative du personnel.

Plus loin, il dit constater un vide dans le systeme non contributif qui devrait avoir acces, au moins, a une assistance medicale. Pour cela, le nouveau directeur general souhaite offrir une assurance maladie et/ou assistance medicale aux beneficiaires de la Caisse d’assistance sociale (CAS) et les beneficiaires de l’OAVCT (motocyclistes et chauffeurs de taxi).

Dans le cadre de ces nouvelles mesures, le Dr Carl Francois cible les policiers et les enseignants en vue d’augmenter leur satisfaction effective par rapport a la couverture d’assurance offerte. S’agissant des institutions de l’OFATMA, dont le nouveau centre hospitalier a Port-de-Paix, qui n’arrivent pas toujours a repondre aux attentes des assures, le directeur general n’ecarte pas la possibilite de confier la gestion des hopitaux a des organisations specialisees dans la gestion hospitaliere pouvant assurer des services de meilleure qualite.

En tout cas, il souligne qu’un systeme moderne de gestion hospitaliere basee sur les concepts d’amelioration continue de la qualite y sera introduit. <>, annonce le Dr Carl Francois.