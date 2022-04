Dr Henri Ronald Ford, un compatriote qui merite d’etre connu

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Son nom n’est peut-etre pas connu de vous. Il est souvent cache par Henri Ford, le pionnier du secteur de l’automobile au siecle passe.

Lui aussi est Henri Ford. Henri Ronald Ford pour etre plus precis. Il est medecin. D’origine haitienne. De la 1e avenue Bolosse, fils de pasteur.

Parti du pays a 13 ans, le Dr Ford est aujourd’hui au sommet du monde medical americain. Il vient d’etre elu president du Conseil des doyens de l’association des facultes de medecine americaine. Doyen des doyens des facultes de medecine. Elu par ses pairs.

Il y a de cela deux ans, Le Nouvelliste avait eu la chance de rencontrer le Dr Ford. C’etait son dernier passage en Haiti. Depuis, il y a eu la pandemie Covid-19, l’insecurite galopante, etc.

Ce 1er fevrier 2020, il venait d’achever une journee de labeur a l’hopital Bernard Mews. La vieille, il etait en conference a l’Universite de la Fondation Aristide. L’Unifa en avait profite pour lui rendre un hommage public et solennel.

Le Dr Ford merite cet hommage et meme plus. Pas pour ses accomplissements aux USA mais pour ses actions en Haiti.

Le Dr Henri Ford a ete saisi par le besoin de revenir en Haiti devant les images des devastations du seisme du 12 janvier 2010. Ce jour-la, avec deux de ses freres medecins aussi, il decide de voler au secours de son pays de naissance.

Depuis, il a multiplie les missions en Haiti, des fois un par mois, pendant des annees. Il a opere gratuitement des milliers de malades. A parraine des promotions de medecins. A supporte des facultes de medecines et des hopitaux. A partage ses experiences. Il a recu chez lui des etudiants haitiens finissant en medecine pour les aider a integrer le systeme americain. Il a meme travaille sur un curriculum commun pour nos facultes de medecine.

Avant tout, a chaque fois, il a mis ses talents au service des plus pauvres, des plus faibles, des Haitiens.

Le Dr Ford, c’est ce medecin qui a separe en 2015 des siamois a l’hopital Universitaire de Mirebalais. Qui a opere dans des conditions precaires des rescapes du seisme. Qui a forme des medecins haitiens a de meilleures pratiques de chirurgie pediatrique, sa specialite.

Chirurgien, chercheur, enseignant et doyen de la faculte de medecine de l’Universite de Miami, le Dr Henri R. Ford avait ete recu <> le vendredi 31 janvier 2020 a l’Universite de la Fondation Aristide. En conference, il avait explique, devant des centaines d’etudiants, son parcours de la 1re Avenue Bolosse, de l’ecole des Freres du Sacre-Coeur de l’impasse Lavaud (Republique du Liberia) et du Petit Seminaire College Saint-Martial aux plus hauts sommets de la medecine americaine a force de perseverance.

Apres de brillantes etudes a Princeton, Harvard et Cornell, le Dr Henri Ford a exerce, dirige, ameliore de grands hopitaux et facultes de medecine a Pittsburgh, Los Angeles et Miami.

S’il admet qu’il est impossible de resumer le CV du Dr Ford, le Dr Jean William Pape souligne dans un article pour Le Nouvelliste que c’est <>.

Quand il est nomme doyen en 2018 de la <> de l’Universite de Miami, jamais un Haitien n’avait occupe une telle position dans la sphere medicale, rappelle de Dr Pape.

Aujourd’hui, Doyen des doyens des facultes de medecine aux USA, il vient d’atteindre un cap unique. Encore un fois.

Dans ce pays qui refuse de saluer la reussite de ses fils, la seule reconnaissance recue par le Dr Ford en Haiti est le Prix humanitaire de la Fondation Lucienne Deschamps 2015.

Le Nouvelliste est fier de lui rendre hommage dans ce numero dont il occupe toute la Une, a la vieille de l’anniversaire des 124 ans du journal.