Dr Marie-Nancy Charles Larco, la femme qui fait battre le coeur de la FHADIMAC

L’emission Sante9 diffusee sur Magik9, mardi 3 mai 2022, a ete consacree entierement au diabete ainsi qu’a une visite effectuee a la FHADIMAC qui a permis de rencontrer le Dr Nancy Charles Larco, la femme au centre de cette organisation haitienne. En effet, depuis janvier 2010, le Dr Nancy Charles Larco est la directrice executive de la FHADIMAC.

Avec plus de 7 000 membres, la Fondation haitienne du diabete et des maladies cardio-vasculaires est une fondation totalement haitienne. Elle est la seule association qui oeuvre en Haiti afin de jouer un role essentiel dans la vie de chaque jour de milliers de diabetiques, d’hypertendus et d’autres patients souffrant de maladies cardio-vasculaires.

Historique de la Fondation

En janvier 1987, voulant changer le sort des diabetiques demunis, afin de leur permettre de <>, le Dr Rene Charles (pere du Dr Nancy Charles), avec le patronage du Lions Club de Port-au-Prince Central, ouvrit 2 cliniques : une au dispensaire de l’hopital Saint-Francois de Sales et une autre a Cite Soleil au local des Centres pour le developpement et la sante (CDS).

En plus des soins medicaux offerts gratuitement, des seances educatives avant et pendant la duree des consultations expliquaient aux malades l’importance du traitement, la necessite de reconnaitre les signes et symptomes du diabete et leur aggravation et l’obligation de les rapporter immediatement a l’equipe medicale. Ces patients qui a cette epoque se presentaient dans un mauvais etat clinique, souvent en pre coma, ou avec des plaies rebelles, constaterent rapidement l’amelioration de leur etat de sante. En Haiti, jusque-la les patients n’etaient pas familiers au diabete, encore moins de sa prise en charge.

En mai 1987, l’Association haitienne de diabete (AHD) est creee. Les cliniques populaires etaient de plus en plus frequentees avec plus d’une centaine de malades par seance. Le besoin etait bel et bien present.

En 1989, l’AHD a inaugure son local au 208, Lalue. Les cliniques de Saint-Francois de Sales et de Cite Soleil furent transferees a ce local, et l’AHD a pu fournir d’autres services en plus des consultations comme des seances quotidiennes d’education et la vente de medicaments a meilleur prix aux membres de l’association.

En raison de la frequence elevee de l’hypertension arterielle et des atteintes vasculaires chez les diabetiques, l’AHD devint la FHADIMAC (Fondation haitienne de diabete et de maladies cardio-vasculaires) en 1993.

Depuis la FHADIMAC accueille tous les jours des malades pour la vente de medicaments a prix reduit, la distribution gratuite de l’insuline aux jeunes diabetiques demunis de la clinique populaire grace a un systeme de parrainage. La FHADIMAC offre aussi deux cliniques hebdomadaires aux malades des classes demunies, dispense des seances educatives journalieres.

Dr Marie-Nancy Charles Larco

Sur les traces de son feu pere, le Dr Rene Charles, le Dr Nancy Charles Larco a decide de poursuivre cet heritage familial. Marie-Nancy Charles Larco est medecin, interniste, formee aux maladies metaboliques, educatrice en diabete, auteure et conferenciere specialisee en diabetologie et en endocrinologie.

En 1988, le Dr Larco a ete charge de superviser les cliniques de diabete et de maladies cardio-vasculaires (FHADIMAC). Depuis le tremblement de terre devastateur d’Haiti en 2010, elle a ete promue au poste de directrice executive. Defenseur engage dans la campagne mondiale contre le diabete, elle est devenue la coordinatrice d’evenements tels que la Journee mondiale du diabete, Mois de FHADIMAC, camps pour enfants et jeunes adultes atteints de diabete et leurs parents ou <> qui sont des formations annuelles pour tous les niveaux medicaux.

En raison de son experience professionnelle, elle a mene des projets avec la World Diabetes Foundation (WDF), l’Americares, le ministere de la Sante publique d’Haiti (MSPP), le Life for A Child (LFAC), l’Insulin for Life (IFL), le Helmsley Trust et bien d’autres organisations.

Grace a l’initiative du Dr Larco, le programme Life For A Child a ete mis en oeuvre en Haiti et soutient actuellement plus de 300 enfants et jeunes adultes.

Le Dr Larco a developpe de nombreux supports educatifs sur le diabete et les maladies cardio-vasculaires en creole afin de demystifier ces conditions et d’aider les patients et leurs familles a se defaire face a des tabous afin de mieux se soucier d’eux-memes.

Le moment le plus critique de sa vie a probablement ete le tremblement de terre de 2010 en Haiti. Ce tremblement de terre est l’une des pires catastrophes humanitaires de l’histoire recente. Pendant la catastrophe, FHADIMAC abritait la seule clinique dediee au diabete en Haiti, qui n’a pas ete detruite par le seisme et le Dr Larco a travaille sans relache pour proteger des milliers de patients diabetiques qui avaient desesperement besoin de soins de sante. Pour son travail exceptionnel en Haiti apres le tremblement de terre, le Dr Nancy Larco a recu un prix de la Federation internationale du diabete en 2012 a Dubai.

En juin 2010, le Dr Larco a lance un nouveau programme, aide par <> pour les enfants diabetiques. Ces derniers recoivent de l’insuline et des intrants gratuits (glucometres, bandelettes, seringues), pour ameliorer leurs soins et leur maintien en vie. Maintenant, apres plus d’une dizaine d’annees, le groupe compte plus de 350 enfants et de jeunes adultes.

La FHADIMAC offre des seances d’education journalieres pour les diabetiques et les hypertendus, une clinique pour les pieds qui est la seule en Haiti, des seances de formation sur le diabete pour le personnel medical, des formations et accompagnements des enfants et des jeunes adultes vivant avec le diabete de type 1.

En 2011, le Dr Larco a ete decoree par le Rotary Club pour l’enorme travail qu’elle avait accompli pour les Haitiens touches par le diabete et les maladies cardiovasculaires.

Au cours des neuf dernieres annees, le Dr Larco a ete le directeur executif de FHADIMAC travaillant sans relache afin d’etendre toutes les activites de la FHADIMAC tant qu’en Haiti et a l’etranger.

Actuellement, le Dr Larco est ambassadeur de FHADIMAC, faisant du lobbying et recherchant des subventions et sponsors pour la construction d’un centre de reference (Centre d’excellence) pour la prise en charge des maladies chroniques en Haiti. De 1989 a 2020, le Dr Larco a deja publie plus d’une trentaine de travaux de recherches en Haiti et a l’etranger. Le Dr Larco est un modele de medecin perseverant dans son domaine de travail qui continue de partager son expertise et son experience au service de la population haitienne.

