Dr Paul Farmer est mort dans son sommeil : un electrochoc en Haiti et ailleurs

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La nouvelle du deces du Dr Paul Farmer est tout simplement indigeste. Arrivee au moment ou le monde s’y attend le moins, luttant contre une pandemie qui semble avoir plus d’une corde a son arc, cette annonce reste au travers de la gorge.

<>

<>, annonce en exclusivite lundi 21 fevrier 2022 en debut de matinee le media rwandais “The New Times”.

Aussitot la nouvelle confirmee par l’organisation “Partners in Health”, il a plu des reactions en Haiti, les unes plus emouvantes que les autres. <>, publie Frantz Duval, redacteur en chef du Nouvelliste, en apprenant le deces du Dr Paul Farmer a qui Le Nouvelliste avait consacre une edition speciale en janvier 2020.

<>, avait ecrit a l’epoque Frantz Duval.

Le Premier ministre haitien, Ariel Henry, medecin lui-meme, se dit <>. Ce philanthrope fut un grand ami d’Haiti dont les oeuvres a travers, notamment son ONG <>, continuent de profiter a notre population. >>

Le ministere de la Sante publique et de la Population, a travers son directeur general, n’a pas tarde a reagir. <>, se desole le Dr Laure Adrien.

<< Le depart premature de Paul est une perte enorme pour l'humanite ! Nous avons partage plusieurs combats pour les demunis qu'on a gagnes ensemble : SIDA, Tuberculose multiresistante, cholera et plus recemment Covid-19. Mais dans les pays pauvres ou il avait choisi de travailler il reste encore tellement a faire. A 62 ans, il nous a quitte beaucoup trop tot meme si l'oeuvre qu'il a construite est colossale . <>. Je perds un allie, un ami, un frere. Pour nous en Haiti ou Paul a commence son reve grandiose, cette perte est incommensurable. Il faudra beaucoup de courage a sa femme ses enfants et ses nombreux disciples aux quatre coins du monde pour surmonter ce defi et poursuivre son oeuvre >>, declare le Dr Jean William Pape, qui a mene une vie similaire a celle du Dr Paul Farmer a travers les centres Gheskio qui sont aussi affectes par cette nouvelle.

<>, ecrit le Dr Marie M H. Deschamps, directeur adjoint, centres GHESKIO, Institut national de laboratoire et recherches (INLR), Institut des maladies infectieuses et sante de la reproduction (IMIS).

Joint par telephone, le Dr Michelson Padovany, coordonnateur des programmes de chirurgie a Zanmi Lasante, avoue qu’il est en train de vivre la nouvelle, un pied dans un reve, l’autre dans la realite. <>, lache-t-il d’une voix nasillarde.

<>, regrette le Dr Michelson Padovany, qui informe sur la mise en place d’une equipe psychosociale en soutien aux collaborateurs du Dr Paul Farmer a Zanmi Lasante.

<>, Magalie Dresse, directrice de Carribean Craft qui, a l’invitation de la Fondation W.K. Kellogg en novembre 2019, a fait un voyage au Rwanda lui permettant de voir et comprendre de plus pres le travail du Dr Paul Farmer.

<>

La branche Zanmi Lasante, fille de Partners in Health, a, dans une note officielle, annonce le deces de son fondateur, le Dr Paul Farmer, survenu de facon inattendue aujourd’hui dans son sommeil alors qu’il etait au Rwanda. Pour l’instant, Zanmi Lasante se garde de faire d’autres commentaires sur l’avenir de cet heritage colossal laisse par le Dr Paul Farmer en Haiti.

Revenant sur l’histoire de Paul Farmer en Haiti, l’economiste Kesner Pharel rappelle qu’il etait un passionne d’Haiti. Il regrette de ne pas pouvoir faire avancer les choses plus rapidement.” L’une des plus importantes realisations en Haiti apres le seisme du 12 janvier 2010 est l’hopital universitaire de Mirebalais qui constitue le grand heritage qu’il a legue a ce pays. Ce centre medical de niveau international a un budget annuel de plus de 10 millions de dollars. La faible allocation budgetaire au secteur de la sante ne permet pas au ministere de reprendre l’hopital en main comme c’etait prevu, poursuit l’economiste Kesner Pharel avant de rassurer que l’hopital universitaire de Mirebalais va survivre et deviendra, souhaite-t-il, l’hopital Paul Farmer.

Plus loin, Kesner Pharel souligne qu’il avait honore les Drs Jean William Pape et Paul Farmer au cours de la 11eme edition du sommet international de la finance. “Merci Paul de m’avoir ouvert les yeux sur le marche africain”, temoigne l’economiste.

“On ne s’attend jamais a dire au revoir a l’un de ses super-heros. Ce matin, j’ai appris la nouvelle dechirante que le mien est decede a seulement 62 ans.



Toute personne ayant un lien avec la sante mondiale et la justice sociale est en mesure de saisir la portee de cette enorme perte. Il est difficile de bien cerner l’impact de ce geant sur chacun d’entre nous travaillant dans cette communaute, a la fois individuellement et collectivement. Paul etait un ami pour tant de personnes, un champion pour des milliards et une source d’inspiration pour nous tous. Il a dedie l’oeuvre de sa vie pour nous enseigner ce que devraient etre l’equite en sante et la sante globale. Il a pousse chacun d’entre nous a faire mieux.



Peut-etre qu’aucune autre personne n’incarne les principes fondamentaux et les valeurs que je m’efforce de suivre plus dans ma vie quotidienne que le Dr Paul Farmer, co-fondateur et chef stratege de Partners in Health (PIH.) Arme de deux doctorats (M.D./PhD) de Harvard, le Dr Farmer aurait pu facilement choisir un poste tres lucratif pratique clinique/academique aux Etats-Unis. Au lieu de cela, il restera a jamais dans les memoires comme le <>, qui s’est battu sans relache pour ameliorer les systemes de sante dans les regions rurales d’Haiti et dans le monde.



De toutes ses qualites contagieuses – optimisme implacable, humilite, gentillesse, generosite, c’est peut-etre le courage du Dr Farmer, qu’il s’agisse de tenir tete aux decideurs mondiaux etablis et influents en matiere de sante ou de defendre les interets des pauvres vivant dans des communautes marginalisees (les <>), qui le rend si remarquable dans son domaine. Le travail du Dr Farmer a sauve et change d’innombrables vies, et ses ecrits ont recadre une grande partie de la reflexion sur la sante mondiale autour des impacts de la violence structurelle. Il a cherche a promouvoir des normes de soins elevees dans des endroits consideres comme des <> en adoptant une approche large des soins <> – des bottes sur le terrain pour atteindre les patients trop malades pour voyager; pelles dans la terre pour construire non seulement des hopitaux et des cliniques, mais aussi des maisons, des ecoles et des routes. Le courage, l’humilite et le respect de Farmer pour les cultures et les normes locales ont eu une grande influence sur ma carriere et ma photographie depuis que je l’ai rencontre en Haiti il y a plus de dix ans.



Le Dr Farmer a touche la vie de tant de personnes, et j’ai la chance de compter parmi eux. Ma pensee et mes valeurs d’aujourd’hui s’inspirent grandement de sa vision d’un monde plus juste et equitable pour tous. J’ai eu le privilege d’etre temoin de premiere main de la facon dont il preche par l’exemple et est toujours reste fidele a ce en quoi il croyait. En croyant que les soins de sante sont un droit humain fondamental et que ce n’est pas parce que les gens sont pauvres qu’ils sont condamnes a des soins de mauvaise qualite, du VIH au cancer, le Dr Paul Farmer a vraiment change le monde. Merci pour tout Paul. Le monde, mon monde, est un bien meilleur endroit grace a toi”, lit-on dans une note de



Ryan Jiha, Program Officer at W.K. Kellogg Foundation, Formerly with PIH/ZL.



Deces du Dr Paul Farmer : un electrochoc mondial

Au Rwanda ou il a rendu l’ame, des personnalites du monde politique, medias et organisations de la societe ont manifeste leur tristesse le lundi 21 fevrier 2022. Il est difficile de trouver les mots pour exprimer la triste nouvelle du deces de Paul Farmer, ecrit le president du Rwanda, Paul Kagame. <>, poursuit le president Paul Kagame avant de souhaiter des condoleances a “Didi”, sa femme, leurs enfants, famille et amis.

Pour Louise Mushikiwabo, ex-ministre de l’Information puis des Affaires etrangeres du Rwanda de 2009 a 2018, actuelle secretaire generale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) <>

<>, tourne en boucle le <>.

En Ouganda, c’est la meme sideration face a cette triste nouvelle. Dans une note publiee ce lundi 21 fevrier 2022, l’association des chirurgiens de l’Ouganda avec laquelle Dr Paul Farmer a collabore, informe : <>

Aux Etats-Unis d’Amerique ou il a fait ses etudes medicales, le Dr Paul Farmer s’est construit une reputation de rock star dans le monde medical.

Le celebre createur de vetements de mode americain, Kenneth Cole, ambassadeur de l’ONU/SIDA, estime que << le monde a perdu un grand defenseur de la sante publique. Il m'a inspire par son engagement sans relache envers tant de mondes les plus mal desservis, a commencer par Haiti. Dans ses mots : <>.

En 2012, Ban Ki-moon alors secretaire general des Nations unies, l’a nomme conseiller special pour lutter contre une epidemie de cholera dans le pays des Caraibes que les Casques bleus de l’ONU sont soupconnes d’avoir propagee. Depuis, il a travaille en etroite collaboration avec pratiquement toutes les agences des Nations unies.

La directrice de l’agence americaine d’aide au developpement, Samantha Power, a qualifie sa mort de <>. Paul donnait tout aux autres, tout, a-t-elle souligne, saluant un <>, <> et <>.

La vice-secretaire generale des Nations unies, Amina Mohammed, pour sa part, dit avoir <>.

<>, publie sur ses comptes officiels le directeur general de l’Organisation mondiale de la sante, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De son cote, la directrice du <> (CDC), Dr Rochelle Walensky, ne cache pas sa tristesse. <>, indique le Dr Rochelle Walensky.

<< Chelsea, Hillary et moi sommes devastes par le deces soudain de notre cher ami, le Dr Paul Farmer. Paul etait l'une des personnes les plus extraordinaires que nous ayons jamais connues. Son travail de pionnier avec Partners in Health a touche des millions de vies, fait progresser l'equite en sante mondiale et a fondamentalement change la facon dont les soins de sante sont dispenses dans les endroits les plus pauvres de la planete. Il etait brillant, passionne, gentil et humble. Il considerait chaque jour comme une nouvelle opportunite d'enseigner, d'apprendre, de donner et de servir – et il etait impossible de passer du temps avec lui sans ressentir la meme chose. Notre famille est profondement reconnaissante d'avoir beneficie de ses nombreux dons pendant plus de 20 ans, remontant a l'epoque ou Chelsea a lu son travail a Stanford, l'a contacte et a gagne son mentorat et son amitie. Nous sommes a jamais honores d'avoir travaille en etroite collaboration avec lui en Haiti, au Rwanda et au-dela ; pour servir a ses cotes au conseil d'administration de la Clinton Health Access Initiative ; et d'etre comptes parmi sa multitude d'amis a travers le monde.

Le deces de Paul est une immense perte pour le monde, mais nous savons que son esprit vivra a travers le travail incroyable de Partners in Health et de tous ses partenaires, les nombreuses personnes qui ont ete inspirees, comme nous, par son exemple, et tous ceux qui sont vivre une vie plus saine aujourd’hui parce qu’il a vecu et servi. Nos pensees vont a la femme de Paul, Didi ; leurs enfants, Catherine, Elisabeth et Sebastien; sa mere, Ginny; toute sa famille; et tous ceux qui travaillaient avec lui, apprenaient avec lui, servaient avec lui et l’aimaient >>, lit-on dans une declaration conjointe du president Clinton, de la secretaire Clinton et de Chelsea Clinton a l’occasion du deces du Dr Paul Farmer.

Auteur du livre <>, grand defenseur d’une lutte sans discrimination contre le VIH/SIDA, le deces du Dr Paul Farmer n’a pas laisse indifferent l’ONU/SIDA.

<>, peut-on lire dans une note de cette prestigieuse agence.

C’est avec une profonde tristesse que Harvard Medical School a appris aujourd’hui le deces tragique du professeur Paul Farmer, medecin, anthropologue medical et humanitaire qui a consacre sa vie a l’amelioration de la sante humaine a l’echelle mondiale, publie sur son site la faculte de medecine de l’universite Havard.

Dr Louise Ivers, professeur a l’universite Harvard, directrice du programme sante globale-maladies infectieuses a Mass General Brigham, confie au Nouvelliste que Polo (Dr Paul Farmer) aimait Haiti enormement. Il cherchait toujours une facon pour mettre ses privileges au profit des plus demunis. Je ne peux pas commencer a compter les facons dont connaitre le Dr Paul Farmer a change ma vie. Il etait une source d’inspiration, un penseur transformateur, un ami, un North Star de la justice de la sante et un patron complexe. Il nous a tous pousses a faire mieux. Il n’avait pas fini d’enseigner. Tu vas me manquer Paul.>>

<>

Dans la tristesse generale qui s’installe suite a la mort du Dr Paul Farmer, la directrice de l’organisation fondee par ce medecin philanthrope, le Dr Sheila Davis, rassure les beneficiaires du PIH un peu partout a travers le monde.

<>

Paul Farmer, pionnier de la sante mondiale, decede a 62 ans le lundi 21 fevrier 2022, a debute dans l’humanitaire en tant qu’etudiant en medecine. Le Dr Farmer a decide de construire une clinique en Haiti qui s’est transformee en un vaste reseau desservant certaines des communautes les plus pauvres du monde. Le Dr Farmer a acquis une renommee publique en grande partie grace a <>, un livre de 2003 de Tracy Kidder. Il racontait l’histoire de la vie du Dr Farmer et celebrait son devouement a aider les plus necessiteux.

Apres avoir obtenu son diplome universitaire en 1982, le Dr Farmer a vecu pendant des annees parmi les agriculteurs les plus pauvres d’Haiti, ne dormant qu’une ou deux heures par nuit alors qu’il mettait en place une nouvelle infrastructure medicale.

Sommite de la sante publique, le Dr Paul Farmer laisse derriere lui un champ aussi vaste qu’inexplore dans la lutte pour l’equite et un acces universel aux soins de sante.