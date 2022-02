Dr Paul Farmer, un de ces medecins qui sauvent chaque annee la vie de milliers d’Haitiens

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Cela surprend toujours quand un Blanc vous interpelle ainsi. Encore plus dans un pays de l’Afrique noire.

Suit un rire heureux.

Paul Farmer vient de retrouver au restaurant du Radisson Blu de Kigali les Haitiens debarques l’apres-midi du 7 novembre 2019 dans la capitale rwandaise. Alors que chaque Haitien s’essaie a decouvrir la cuisine du pays, visiblement presse, le medecin et anthropologue commande le plus americain des plats : un hamburger.

La glace est rompue.

Paul Farmer se lance dans des retrouvailles avec les uns et fait la connaissance des autres. Une quinzaine de convives, sur les 21 invites de la Fondation W.K. Kellogg, suivent la conversation. D’une salutation a l’autre, c’est le groupe qui se devoile. Il y a un partage immediat entre ceux venus decouvrir le Rwanda, la majorite, et les habitues de sejours longs ou de visites repetees.

Avec le Dr Marie Marcelle Deschamps, alter ego du Dr Jean William Pape, Paul Farmer retrace une amitie ancienne, qui date du debut des annees 80, quand, jeune etudiant, il debarque en Haiti dont il est tombe amoureux apres avoir lu l’histoire du pays et rencontre certains Haitiens a Boston.

Avec tel medecin, il parle en connaisseur du Rwanda car celui-ci a travaille pour l’antenne de Zanmi Lasante installee dans le pays de Paul Kagame. Oui, des Haitiens ont ou ont eu des postes a responsabilites au Rwanda comme dans tous les pays ou Zanmi Lasante travaille.

Tout a commence en Haiti et les principes sont les memes d’une implantation a l’autre. Les pionniers sont des Haitiens, devenus veterans d’une facon differente de pratiquer la medecine. Au Rwanda, cela se fait dans un hopital et une universite qui enseignent les principes a des etudiants venus du monde entier.

Zanmi Lasante, que Paul Farmer lance en Haiti avec son ami Jim Kim (il deviendra president de la Banque mondiale), suivra un chemin parallele aux centres Geskhio. Le premier s’etendra au monde entier dans une quinzaine de pays, l’autre restera local. Les deux organisations ont une reputation internationale dans la recherche contre le VIH et autres maladies infectieuses. Les deux partagent une approche differente de la sante, differente de ce qui s’applique en Haiti hors de leur territoire : la sante globale.

Ce theme est ce qui amene au Rwanda la petite troupe venue d’Haiti. Le 9 novembre, au centre de convention qui jouxte l’hotel, la femme du president Paul Kagame doit donner le coup d’envoi d’un congres de deux jours sur le leadership des femmes dans la sante globale. Un millier de femmes solides ont fait le deplacement du monde entier pour partager leurs experiences sur le sujet.

La sante, comme dans bien des domaines, est dominee par les hommes tout en haut de l’echelle, souvent medecins ou directeurs de service ou des hopitaux, et une nuee de femmes aux autres postes. C’est pour faire bouger les lignes que le monde ausculte le secteur de la sante a Kigali, les 9 et 10 novembre 2019.

Quand le jour de l’ouverture de la conference, premiere dame et princesse prennent la parole, le seul homme qui joue un role preponderant au cours de la ceremonie d’ouverture est Paul Farmer. Ce medecin qui s’occupe de l’homme dans toute son entierete dans sa pratique medicale est un forgeur de changement. Dans la reflexion comme dans la pratique medicale.

Depuis des annees, Le Nouvelliste a voulu interviewer le professeur Paul Farmer. Le temps lui manquait. Recemment, au Rwanda, encore une fois, une tentative a echoue, faute de temps. Depuis mi-novembre 2019, la chasse a ete systematique. L’interview a eu lieu, mais pas comme on l’avait souhaitee. Le docteur Paul Farmer, le pere de Zanmi Lasante, est un homme occupe qui partage son temps avec le monde entier. Cela s’est fait par e-mail.

Medecin et enseignant, Paul Farmer, Polo pour ses amis haitiens, est, avant d’etre medecin, un anthropologue qui a cherche a comprendre Haiti en particulier et le malade comme etre humain avant tout. Sa these de doctorat en anthropologie, decroche a l’universite de Harvard en 1990, est intitulee : <>.

Pour le Dr Jean William Pape, <>.

<>, detaille le Dr Pape.

Quand on lui demande de presenter Zanmi Lasante en Haiti et a travers le monde, Paul Farmer ne s’etend pas sur Haiti ou l’organisation prodigue des soins a des dizaines de milliers de patients par an et emploie plus de six mille personnes dans le domaine de la sante au sens large.

Partners in Health (Zanmi Lasante) a ete fondee en Haiti dans les annees 1980 et s’est propagee d’Haiti aux Etats-Unis, au Perou, en Russie, au Kazakhstan, au Mexique, au Rwanda, au Lesotho, au Malawi, au Sierra Leone, au Liberia, au Canada, entre autres.

<>, explique le Dr Farmer.

Les dirigeants de l’organisation et les invites haitiens qui ont fait le voyage au Rwanda ont pu se rendre compte de la reputation de PIH sur place. Tout le monde a ete recu avec les honneurs. Paul Farmer a ete fait citoyen du Rwanda par le president Kagame avec tous les avantages que cela implique.

<>, se rejouit le Dr Farmer.

Interroge sur ce qui l’a amene au Rwanda, pays semblable a Haiti par sa population, sa superficie et sa pauvrete, le Dr Farmer voit une coincidence plus qu’un choix.

<>.

Le Dr Farmer, qui a ete proche de Jean-Bertrand Aristide et de Bill Clinton, explique que <>.

Comme il n’y a pas de secret dans le miracle, le Dr Paul Farmer souligne : <>

En une trentaine d’annees, Zanmi Lasante et Gheskio ont cree des modeles de sante publique pour le Sida, les maladies sexuellement transmissibles, la tuberculose, la malnutrition et plus recemment le cholera, des modeles adaptes respectivement en milieu rural et urbain. Leur approche a permis de sauver des milliers de vies.

Dans une conference publiee en decembre 2013 dans le New England Journal of Medicine, le Dr Paul Farmer explore le passe afin de tirer des lecons pour l’avenir. Dans <>, il fait valoir que les succes de la riposte mondiale a la tuberculose et au VIH peuvent etre appliques a l’amelioration des soins pour les maladies chroniques, qui constituent une charge de morbidite croissante dans les pays pauvres et riches – y compris les Etats-Unis.

Prenant l’exemple de ce qui s’est passe avec le Sida, le medecin insiste pour dire qu’aucune maladie ne doit etre consideree comme <>. Pour lui, <>.

Attentif a ce qui se passe autour de lui, des 2013 Paul Farmer mettait en garde contre la menace croissante des maladies chroniques – l’hypertension, le diabete et le cancer, par exemple – qui necessitent des soins continus et une attention aux besoins sociaux tels que l’acces a des aliments sains. Ces maladies font des ravages en Haiti comme dans d’autres pays, signe que le travail du medecin n’est pas acheve…

Quand on demande au Dr Farmer pourquoi il avait fait le choix de venir en Haiti au debut des annees 80, sa reponse est simple et claire : un accident.

<>

Frantz Duval