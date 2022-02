Dr Rene Charles : Ma derniere lecon d’humanite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Je m’en vais en paix avec moi-meme, entoure de l’affection de ma famille, de tous ceux que j’aime et qui m’aiment.

J’ai mene une vie bonne a la recherche du bien, du beau et du vrai.

La vieillesse m’a enseigne la tolerance, la sagesse et la serenite.

J’ai seme la joie et la paix autour de moi. J’ai essaye de vivre en harmonie avec tout le monde, sans haine, ni envie pour personne. Je demande pardon a tous ceux que j’ai offenses involontairement.

J’ai tendu la main a ceux que j’ai pu aider a mieux vivre ou a reussir dans la vie.

Je remercie ceux qui m’ont permis d’avoir une vie stable et heureuse, particulierement ma femme.

Malheureusement je laisse un pays detruit par l’incompetence des gouvernements irresponsables, l’egoisme de politiciens haitiens a courte vue, la faillite d’une grande partie de l’elite intellectuelle et economique et l’incapacite de la societe civile qui, depuis plus de deux cents ans, exploitent le peuple sans l’aider a obtenir les moyens de s’instruire, de se soigner et de vivre decemment.

Et pourtant :

Qui sommes-nous ?

Ou plutot

Que sommes-nous ?

Des fetus de paille disperses par le vent.

Des objets inutiles malgre nos vaines pretentions.

Les pays les plus puissants dotes d’armes sophistiquees et de bombes atomiques se sont mis a genoux devant un organisme invisible a l’oeil nu : le coronavirus (COVID 19).

Ceci nous rappelle que, devant l’adversite, il n’y a aucune difference entre ceux qui souffrent car nous sommes tous egaux, que nous soyons riches ou pauvres, blancs ou noirs, <> (J. de la Fontaine).

Apres, quand la pandemie aura disparu, que ferons-nous pour remedier a l’injustice qui ronge a la racine notre societe et pour supprimer les inegalites qui creent, sur le meme sol natal, l’existence de classes socio-economiques separees, souvent hostiles ?

Apres le seisme de 2010, nous avons perdu la chance de nous unir.

Et maintenant, quelle sera notre attitude apres cette pandemie ? Quelles lecons tirer de cette infection fatale qui suscite tant de gestes de solidarite dans d’autres pays ?

Est-il possible que nous autres haitiens restions insensibles et sourds a la catastrophe sociale qui nous menace et qui peut exploser n’importe quand sous la pression des insatisfaits, des incompris, des exploites et des laisses-pour-compte.

C’est le temps de se pencher sur le sort des pauvres, des demunis et de tous les oublies avant de penser a nos propres interets !

Que Dieu nous protege !

Dr Rene CHARLES