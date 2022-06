Du b?tail distribu? dans les d?partements de la Grand’Anse et du Sud

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans le grand Sud, c’est le temps du repeuplement du petit ?levage. Dans les communes d’Anse-d’Hainault, de Dame-Marie et des Irois, 42 vaches et 4 g?niteurs ont ?t? distribu?s aux membres des coop?ratives agricoles de ces zones. Dans le d?partement du Sud, notamment ? Rendel, une section communale de Chardonni?res, des cabris et des moutons ont ?t? distribu?s aux agro-?leveurs dans l’optique de diversifier leurs sources de revenu. Ces activit?s ont ?t? reprises dans trois autres communes du d?partement du Sud.

Tenue dans le cadre du plan de rel?vement du minist?re de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du D?veloppement rural, cette activit? est pilot?e par l’association de solidarit? internationale d?nomm?e <> (AVSF) dans le cadre de la phase d’urgence de son projet <>. Les ?l?ments de r?ponse ont ?t? ainsi apport?s ? trois niveaux. Outre le repeuplement de certains cheptels, l’on parle de l’injection de cash dans les communaut?s et l’appui des activit?s agricoles ? cycle court afin de favoriser la disponibilit? des produits agricoles sur les march?s, dans les zones touch?es et dans la capitale.

Selon les responsables, le choix du cheptel a ?t? fait par les agro-?leveurs. Dans cette rubrique, plus de 900 familles ont ?t? touch?es. 305 ch?vres, 30 boucs am?lior?s de race Boer, 10 b?liers, 25 brebis et 46 bovins ont ?t? distribu?s dans les sept communes touch?es par le projet.

Afin de favoriser une large participation des membres des coop?ratives et des associations, l’approche <> a ?t? prioris?e. Le principe est que chaque exploitant re?oit un animal domestique pour un temps d?termin? durant lequel il en prend soin et garde le lait et/ou la prog?niture. Au bout de ce temps, elle rend l’animal ? l’organisation ou la coop?rative qui le pr?te ensuite ? un autre membre. Pour les vaches, cette activit? sera r?p?t?e ? cinq reprises et ? deux reprises dans le cadre des caprins.

Dans le cadre de la production v?g?tale, les cultures ? cycle court ont ?t? prioris?es. Si l’on en croit le coordonnateur du projet Jaden Krey?l/POFISUD, Sardou Jean-Denis, environ 200 ha de terre ont ?t? subventionn?s ? raison de 805 dollars am?ricains par hectare pour les hommes, 1 207.50 pour les femmes. Ainsi, tout le cycle de production a ?t? pris en charge.

Le projet est tr?s appr?ci? sur le terrain. Pour son impl?mentation, les agents de d?veloppement locaux et les repr?sentants du minist?re de l’Agriculture sont tr?s impliqu?s. Ce dernier, de l’avis du responsable de projet de Jaden Krey?l/PROFISUD, Gary J?r?me, les activit?s entreprises dans le cadre du projet vont aider ? garantir de meilleures conditions de vie aux communaut?s rurales, notamment aux exploitants agricoles. Selon lui, ce dernier est de nature ? favoriser la diversification des sources de revenu des m?nages ruraux.

C’est aussi l’avis de certains b?n?ficiaires directs rencontr?s par le journal. Ila Joseph, une exploitante agricole de Camp-Perrin, a remerci? les dirigeants qui ont pens? ? sa zone apr?s le s?isme d?vastateur du 14 ao?t 2021. <>, a-t-elle fait savoir.

Abondant dans le m?me sens, Roblin Jean Gary, le pr?sident de la Coop?rative agricoles des planteurs des Irois (CAPI) a fait l’?loge de la m?thodologie employ?e par les tenants pour atteindre les plus vuln?rables. <>, demande le responsable.

Financ? par Affaires mondiales du Canada (AMC) et la coop?ration suisse, le projet Jaden/Krey?l/PROFISUD souhaite jeter les bases pour un cacao d’Ha?ti comp?titif et durable. Ainsi, l’objectif g?n?ral de la consultation est d’?laborer pour les dix prochaines ann?es un cadre strat?gique pour le d?veloppement de la chaine de valeur.