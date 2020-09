Du 18 novembre 2020 au 18 novembre 2022 Un accord politique comme source de légitimité crée l’Organe de transition Feuille de route En tenant compte des points suivants : 1.- La réconciliation ou la recherche de l’unité nationale par la création d’une commission de vérité sur les crimes économiques et financiers commis depuis déjà trente ans et en particulier sur le fonds de PetroCaribe, CIRH, et ceux du Trésor public. 2…