Du lese grennen au degrennen

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Alors que la faim gagne un plus grand nombre de compatriotes chaque jour et que l’espoir de lendemains meilleurs s’?loigne, il y a eu des manifestations toute la semaine ?coul?e pour protester contre la vie ch?re, la raret? des produits p?troliers, les prix exag?r?s des profiteurs du march? noir du gaz.

Les Ha?tiens ont aussi foul? le b?ton pour dire non ? l’ins?curit? et non au premier ministre Ariel Henry.

Les manifestations se sont d?roul?es ? Port-au-Prince mais surtout en province o? on compte le plus grand nombre de bless?s par balles et les premi?res sc?nes de pillage.

Le signal transmis par les ?v?nements de cette semaine est double : le m?contentement des insatisfaits est g?n?ral et les op?rateurs politiques sont de retour sur le terrain.

Comme il n’y a pas de fum?e sans feu, il n’y a pas de manifestations sans organisateurs.

Cela dit, ce qui para?t le plus inqui?tant c’est le silence du gouvernement en place. Pas un mot, pas une d?cision, pas une action.

Le premier ministre contest? s’est m?me pay? le luxe d’un voyage ? l’?tranger pendant que la temp?rature politique s’?levait.

Parti sans faire de bruit, Ariel Henry est revenu ? la cloche de bois.

On attend avec impatience les annonces et le bilan de sa rencontre avec les investisseurs ?trangers qui souhaitent investir en Ha?ti.

Le pays attend surtout la communication de la date d’arriv?e des ?quipements pour la PNH et le calendrier de la reprise de la livraison r?guli?re des produits p?troliers dans les stations-services.

Comme dans les derni?res ann?es de la pr?sidence du pr?sident Jovenel Mo?se, le premier ministre applique la politique de celui qui n’entend pas les bruits du pays ni les cris de la population.

Comme celui qui l’a nomm? ? la t?te du pays, le PM applique la politique du lese grennen. Cette forme particuli?re de gouvernance invent?e au 19e si?cle en Ha?ti.

Les adeptes du lese grenen, ? chaque crise, laisse faire les excit?s, convaincus que les opposants et les habitants de la cit? finiront par se lasser et que tout reviendra naturellement dans l’ordre.

Malheureusement, le lese grennen finit souvent en degrennen. En d?bandade. En perte de temps et d’opportunit?s pour le pays.

L’immobilisme et le <> s’?croulent sous le poids de la pesanteur, ce ph?nom?ne physique de la politique qui attire tout corps inutile vers le centre de de la terre.