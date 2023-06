Dubicart Gallery invitée à l’exposition du musée postal de Mexico en 2024

​

​

Dubicart Gallery invitée à l’exposition du musée postal de Mexico qui aura lieu en 2024.

Dans le cadre du salon de la philatélie lancé par Dubicart Gallery et qui prendra fin en juillet prochain, le musée postal de Mexico a invité Haïti à participer à son exposition qui se déroulera en 2024. La Dubicart Gallery qui a répondu favorablement à cette invitation exposera à cet évènement des timbres postaux emblématiques et des tableaux qui vantent l’art haïtien.

En effet, Dubicart Gallery participera à cette activité en février 2024 autour du thème / « Haïti : Ses timbres et ses peintures ». Cet évènement culturel qui s’étendra sur trois mois permettra aux visiteurs d’admirer des timbres et des tableaux qui étalent des beautés de notre pays et qui nous font même parfois revivre des évènements oubliés et pourtant importants de notre parcours de peuple. “La salle proposée à cette exposition est située au deuxième niveau de l’enceinte mentionnée précédemment avec une dimension de 140 mètres carrés”, peut-on lire dans la correspondance d’invitation adressée à Dubicart Gallery.

Notons que la philatélie est l’art de collectionner les timbres postaux (timbres fiscaux) et de les étudier. Depuis le mois de septembre 2022, la philatélie haïtienne est au rendez-vous avec Dubicart Gallery à travers une série d’activités visant à exposer des centaines de timbres de collections.

Dans le cadre de nos travaux, nous avons déjà présenté au grand public- entre autres – plusieurs timbres dont le dernier Palais national, l’oiseau Kanson Wouj, le marché Hyppolite ou marché en fer, la Chapelle de Milot, le lac et la Centrale de Péligre. À travers des articles, nous avons fait l’historicité de ces timbres qui seront présents au Mexique lors de l’exposition.

“Les timbres de collections constituent des patrimoines. La valeur d’un timbre réside dans l’événement pour lequel il a été émis, son ancienneté et la quantité émise”, a déclaré l’amateur d’art et fondateur de Dubicart Gallery l’Ambassadeur Wolff Dubic qui, à travers cet événement, veut encourager ceux qui évoluent dans l’économie orange à aller de l’avant. Il faut souligner que Dubicart Gallery est un mariage entre la galerie d’art traditionnelle et l’internet.

Notons que la Dubicart Gallery s’apprête à lancer un concours de peintures philatéliques. Des détails seront communiqués bientôt par les organisateurs.

En savoir plus:

Haïti élue au Conseil Économique et Social (ECOSOC) de l’ONU