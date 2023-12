Échange avec des journalistes sur les valeurs portées par la Déclaration universelle des droits de l’homme

​

L’AHML, l’UNESCO et le HCDH ont échangé avec des journalistes autour des valeurs portées par la Déclaration universelle des droits de l’homme.

L’Association Haïtienne des Médias en Ligne (AHML) en collaboration avec le Bureau de l’UNESCO en Haïti et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme (HCDH) ont organisé le lundi 4 décembre 2023 une demi-journée d’échange avec des journalistes, des militants des droits de l’homme et d’acteurs de la société civile autour des valeurs portées par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cette activité a pour objectif de commémorer les 75 ans de cette déclaration.

Lors de sa prise de parole, Godson Lubrun, président de l’AHML, a déclaré que l’association est heureuse de réunir les journalistes, les acteurs de la société civile et des militants de droits de l’homme pour discuter autour des valeurs portées par la Déclaration universelle des droits de l’homme. “L’AHML n’a pas cessé de se positionner comme une organisation qui milite dans la promotion et la défense des droits en rapport à la presse et aux médias comme la liberté d’expression et d’association”, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Tatiana Villegas, représentante de l’UNESCO, au début de ses interventions a exprimé sa satisfaction de s’associer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme afin de faire de ces échanges avec les journalistes une réussite. “Le Bureau de l’UNESCO est heureux de s’associer avec l’office du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme en Haïti et ses partenaires dans le cadre de cet échange avec les journalistes et les médias. Un moyen de mettre en œuvre en Haïti, le protocole d’accord de l’UNESCO et le Haut-Commissaire des Nations-Unies pour les droits de l’homme pour promouvoir une action conjointe en faveur des droits humains”, a-t-elle dit.

La représentante de l’UNESCO a indiqué les raisons de la commémoration des 75 ans de cette déclaration. “C’est de renforcer les connaissances du public sur l’universalité et l’accessibilité des droits humains.

Arnaud Royer, Directeur de la division des droits de l’homme du BINUH et représentant du Haut-Commissaire en Haïti, s’est dit heureux de participer à ces échanges en prélude à la célébration de la déclaration universelle des droits de l’homme le 10 décembre prochain. D’après lui, il faut se battre pour que les promesses de cette déclaration puissent guider le peuple haïtien et les dirigeants.

Par ailleurs, Arnaud Royer a fait l’historicité de cette déclaration signée après les deux guerres mondiales, tout en montrant l’importance de cette déclaration qui prend en compte le respect des droits humains.

Le Directeur de la division des droits de l’homme du BINUH s’est dit attristé de lire dans les médias en ligne les souffrances de la population haïtienne, tout en rappelant le nombre de personnes qui ont été tuées, blessées ou enlevées en Haïti cette année à cause de la violence des gangs.

Il faut aussi mentionner que Godson Lubrun à l’occasion de ces échanges a invité les journalistes à faire preuve de professionnalisme dans l’exercice de leur métier. Pour lui, c’est une responsabilité importante pour la défense des valeurs démocratiques lorsqu’un journaliste respecte le souci de vérité, l’éthique et la déontologie du métier.

