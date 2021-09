Echec americain, naufrage haitien

La lettre de demission de l’envoye special americain pour Haiti, Daniel Foote, deux mois exactement apres sa nomination, signe une defaite personnelle pour l’ambassadeur Foote — qui n’a pas pu imposer ses vues a son administration –, mais souligne aussi l’echec de toutes les politiques americaines en Haiti depuis des annees.

Un diplomate de carriere ne fait pas de telles accusations dans une lettre officielle sans prendre toute la mesure des consequences pour lui-meme et pour ceux qui l’avaient nomme. Foote a mis a nu le jeu americain en Haiti. L’administration Biden a un important exercice de <> a mettre en place apres son coup de pied dans la fourmiliere.

La lettre de Foote est parlante. Pas besoin de dire plus.

Depuis le seisme de 2010, pour ne pas remonter au deluge, les choix americains pour Haiti sont catastrophiques. Les choix d’Haiti pour lui-meme ne le sont pas moins.

La crise des migrants date de 2010. Fourmis laborieuses, les Haitiens sont de plus en plus nombreux en Amerique latine chaque annee. Comment les strateges americains ont pu ne pas deviner que les fourmis allaient un jour venir frapper a leurs portes coincees qu’elles sont entre un pays natal ou il est de plus en plus difficile de revenir et des pays d’accueil qui connaissent des revers economiques.

Affaiblir et laisser perir Haiti, c’est attirer ses fils, Messieurs et Dames de l’Amerique.

Comment les strateges americains, si au chevet d’Haiti, ont-ils pu ignorer que leur soutien a la mauvaise gouvernance, leur refus d’aider a stopper la proliferation de la violence et l’etalement de la corruption en Haiti allaient rester indefiniment sans consequences ?

Aujourd’hui, l’appui aveugle aux derives du president Jovenel Moise, pour ne pas remonter au deluge, a cause la mise en faillite de toutes les institutions et de l’economie haitiennes. Pas seulement parce qu’elles sont defaillantes ou inexistantes mais aussi parce que cela prendra des annees pour les remettre sur les rails.

Des autorites sans aucune legitimite ni competence sont peut-etre plus faciles a manoeuvrer mais cela finit par couter tres cher a Haiti, a ses allies, amis et voisins.

La question n’est plus de savoir qui de Jacques, Pierre, Jeannette ou Marie sera le plus docile des dirigeants d’Haiti pour les besoins de la politique etrangere des Etats-Unis, de la Republique dominicaine ou de Taiwan, mais d’encourager les responsables a faire les bons et durs choix pour redresser un pays a la derive.

La semaine prochaine, avec de nouveaux medecins, les Etats-Unis annoncent qu’ils lanceront une nouvelle serie de consultations pour comprendre le cas Haiti, le diagnostiquer et prescrire des remedes. Esperons que les memes causes ne produisent pas les memes effets. Que les memes chemins, les memes interlocuteurs et le meme empressement ne conduisent pas a une perpetuation de l’echec americain et du naufrage haitien.

Car oui, les USA sont en echec en Haiti, un pays ami qui coule a pic.