Edgard Leblanc Fils s’engage pour une justice équitable lors de la prestation de serment de la 5ᵉ Judicature du CSPJ 

Une nouvelle étape vers la réforme judiciaire en Haïti avec l’installation de la 5ᵉ Judicature du CSPJ

Ce jeudi 3 octobre 2024, l’École de la Magistrature, située sur la Route de Frères, a été le théâtre d’une cérémonie solennelle : la prestation de serment et l’installation des membres de la 5ᵉ Judicature du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ). Présidée par le Conseiller-Président Edgard Leblanc Fils, cette cérémonie a réuni des personnalités de haut rang, soulignant l’importance de cette étape dans le renforcement de l’appareil judiciaire haïtien.

Une cérémonie marquée par la présence de figures politiques et judiciaires

La cérémonie, empreinte de symbolisme, a vu la participation du Premier ministre Garry Conille, accompagné de membres de son gouvernement. Étaient également présents des figures clés de l’armée et de la police, telles que le général des Forces armées d’Haïti (FAD’H), Derby Guerrier, ainsi que le Directeur général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), Rameau Normil.

De plus, Carlos Hercule, Ministre de la Justice, et Jean Joseph Lebrun, Président de la Cour de Cassation, ont honoré l’événement de leur présence. Mme Isabel Salvador, représentante du Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti, ainsi que d’autres personnalités importantes du secteur judiciaire et de la société civile, ont également assisté à cette cérémonie.

Les nouveaux membres du CSPJ

Les huit membres de la 5ᵉ Judicature du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ont été officiellement installés lors de cette cérémonie :

Jean Joseph Lebrun (Président)

Carves Jean

Wando St Villier

Noé Pierre Louis Massillon

Erode Bazile

Jude Thimogène

Lionel Constant Bourgoin

Althénor Barthélemy

Ces juges joueront un rôle crucial dans la régulation et la supervision du système judiciaire en Haïti, un pays qui fait face à de nombreux défis en matière de justice et de respect des droits humains.

Un discours pour une justice équitable et accessible

Dans son discours, le Président du Conseil Présidentiel de Transition, Edgard Leblanc Fils, a insisté sur la nécessité d’une justice équitable et accessible à tous les citoyens haïtiens. Il a affirmé que cette cérémonie marque une étape cruciale dans l’amélioration de l’efficacité du système judiciaire haïtien et le renforcement des droits fondamentaux de la population.

M. Leblanc Fils a également souligné l’importance de l’indépendance du pouvoir judiciaire, un pilier essentiel pour garantir la confiance du public dans les institutions judiciaires. « La justice doit être non seulement équitable, mais aussi accessible à tous, sans distinction de classe, de richesse ou d’influence », a-t-il déclaré. Il a encouragé les nouveaux membres du CSPJ à assumer leurs responsabilités avec intégrité et à œuvrer pour rétablir la confiance des citoyens dans le système judiciaire.

Engagement du gouvernement pour soutenir le CSPJ

Afin de soutenir pleinement la mission de cette nouvelle judicature, le Conseiller-Président Leblanc Fils a assuré aux membres du CSPJ que les ressources nécessaires seront mises à leur disposition. Il a souligné que l’un des objectifs prioritaires de son gouvernement de transition est de doter le système judiciaire des moyens adéquats pour répondre aux attentes de la population haïtienne en matière de justice et de sécurité.

« Nous mettrons tout en œuvre pour fournir les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires afin que vous puissiez accomplir votre mission dans les meilleures conditions », a-t-il affirmé. Il s’agit d’un engagement crucial dans un pays où le manque de moyens alloués à la justice a longtemps freiné l’accès équitable à celle-ci.

Une réforme judiciaire indispensable

La cérémonie de prestation de serment et d’installation des membres de la 5ᵉ Judicature intervient dans un contexte de pressions accrues sur le système judiciaire haïtien, confronté à une montée des violences et une instabilité politique prolongée. L’appareil judiciaire haïtien a, à plusieurs reprises, été critiqué pour son manque de transparence, d’indépendance et d’efficacité. La nomination de cette nouvelle équipe au CSPJ est perçue comme une réponse aux appels à une réforme profonde de la justice en Haïti.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, en tant qu’organe régulateur de l’appareil judiciaire, joue un rôle clé dans le maintien de l’intégrité et de l’indépendance des tribunaux. Avec cette nouvelle équipe en place, les attentes sont élevées quant à la capacité du CSPJ à améliorer la qualité des services judiciaires et à lutter contre la corruption qui gangrène le système depuis des années.

Un message d’espoir pour la justice haïtienne

La cérémonie du 3 octobre 2024 marque une étape cruciale dans les efforts visant à renforcer l’État de droit en Haïti. Le message du Conseiller-Président Leblanc Fils résonne comme un appel à l’unité et à l’action pour construire un système judiciaire à la hauteur des aspirations du peuple haïtien.

Les membres de la 5ᵉ Judicature du CSPJ sont désormais investis d’une mission de haute importance : restaurer la confiance des citoyens dans la justice et garantir que celle-ci soit rendue de manière équitable et indépendante. Alors que Haïti continue de traverser une période de défis majeurs, cette installation symbolise une nouvelle ère pour le pouvoir judiciaire haïtien, avec l’espoir d’un avenir plus juste et plus stable.

