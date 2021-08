Depuis sa grande première en mai 2020, alors que les performances virtuelles étaient monnaie courante à cause de la pandémie, la jeune formation avait déjà attisé la curiosité et même gagné le cœur de plus d’un. Une année après, Ekip continue à se frayer un chemin dans l’industrie musicale haïtienne. Quelques mois après la sortie de leur morceau « Bingo », Ekip et ses trois chanteurs : Shabba, Steeve Khe et D-Perfect nous proposent leur disque « Back in the game ».

« On avait ret…