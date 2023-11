Elite Modeling Agency signe un partenariat avec Eden Berandoive, Miss Haïti 2020

​

​

La Miss Haïti 2020, Eden Berandoive, signe un partenariat avec Elite Modeling Agency Network, une agence internationale de mannequins.

La Miss Haïti 2020, Eden Berandoive a signé un nouveau partenariat avec “Elite Modeling Agency Network”, une agence internationale de mannequins. Lors d’une entrevue accordée à Juno7, l’originaire de la ville d’Aquin dans le département du Sud a parlé de cette nouvelle aventure qui pour elle est une représentation par l’agence Elite mais aussi un accomplissement personnel monumental.

“Je ne vois pas cela simplement comme un partenariat, mais plutôt comme une représentation par l’agence Elite. Choisir d’être représentée par Elite signifie plus d’opportunités, de réseautage, et le respect des collègues dans le monde du mannequinat. C’est une décision qui ouvre des portes et renforce ma présence dans l’industrie”, a-t-elle déclaré.

Eden Berandoive n’a pas caché qu’elle était émue après avoir été informée de cette bonne nouvelle. Toutefois, elle est consciente que ce nouveau partenariat n’est pas un cadeau mais plutôt le résultat de nombreuses années de travail, de sacrifices et de détermination. “C’est une validation de mes efforts et une incitation à aller encore plus loin”, a-t-elle avancé.

Par ailleurs, elle a aussi raconté pour la rédaction du journal comment elle avait été choisie pour représenter cette agence internationale de mannequins. “Le processus de sélection d’Elite est approfondi, mettant l’accent non seulement sur les qualités physiques, mais aussi sur le comportement exemplaire. Entre castings, entretiens et investigations, le processus a duré plusieurs mois”, a-t-elle détaillé.

Ce nouveau contrat avec Elite Modeling Agency a une durée de moins de cinq ans. La jeune femme licenciée en communication est déjà en discussion avec l’agence pour définir les futures tâches et exigences avant de préciser qu’elle est consciente de l’importance de maintenir un mode de vie sain, une attitude positive, et de représenter l’agence avec professionnalisme.

Edan Berandoive qui a représenté Haïti au concours Miss Univers en mai 2021 a avoué qu’elle a toujours voulu intégrer cette agence internationale. “Elite a toujours été l’une des deux agences de mannequins que j’ai toujours rêvé de rejoindre. C’est le résultat d’une ambition soutenue par des efforts constants, et cela marque le début d’une aventure excitante et pleine de promesses”, a-t-elle dit.

La fondatrice de EdenB foundation, institution qui aide les démunis, a indiqué qu’elle a quelques projets à long terme en gestion. “des initiatives que je suis impatiente de partager avec le public dès qu’elles prendront forme. J’aime garder une part de mystère jusqu’à ce que mes projets se concrétisent”, a déclaré celle qui s’est consacrée pleinement à son entreprise EEDENGLAM.

Eden Berandoive qui a partagé des moments forts à la Miss Haïti, est revenue sur ce concours où Haïti n’est pas représentée cette année au Salvador. En tant qu’ancienne Miss, elle s’est dit profondément attristée par cette mauvaise nouvelle. “Ayant vécu personnellement cette expérience enrichissante, je comprends la valeur de cette plateforme pour promouvoir notre culture et sensibiliser sur les problèmes socio-politiques”, a-t-elle déclaré.

Plus loin dans ses interventions à propos de ce sujet, elle a indiqué qu’elle est consciente des défis auxquels les organisateurs de Miss Haïti sont confrontés pour mettre en place un tel évènement dans les difficultés actuelles auxquelles fait face le pays. Mais, elle espère voir l’année prochaine une nouvelle représentante pour Haïti.

Pour terminer l’entrevue, Eden Berandoive a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont investi en elle pour qu’elle devienne celle qu’elle est aujourd’hui. Elle encourage les plus jeunes à croire en leurs rêves et leurs capacités. “Souvenez-vous, aucun rêve n’est trop grand; persévérez, et vous réaliserez vos aspirations les plus profondes”, a-t-elle conclu.

A propos d’Elite

Elite a créé des icônes de l’industrie et défendu les visages du futur depuis 1972. Elle est le premier réseau de talents au monde, réputé pour repousser les limites de l’industrie depuis 1972. Aujourd’hui, Elite représente plusieurs des meilleurs talents de l’industrie, notamment Kendall Jenner, Adut Akech, Vittoria Ceretti, Hoyeon, Izabel Goulart, Patrick Petitjean, Matthew Noszka et bien d’autres encore.

Elite est présente à Paris, Milan, Londres, New-York, Barcelone, Madrid, Amsterdam, Copenhague, Lisbonne, Bratislava, Prague et Hong Kong.

A lire aussi :

220e anniversaire de Vertières: Ariel Henry lance un appel à l’union sacrée pour une sortie de crise