Le Royaume-Uni a marqué une minute de silence samedi au moment où la famille royale se réunissait pour les obsèques du prince Philip, qui pendant plus de sept décennies a inlassablement soutenu Elizabeth II et la couronne. Limitée à 30 personnes à cause de la pandémie de coronavirus, la cérémonie s’est ouverte au domaine du château de Windsor, à l’ouest de Londres, peu avant 15H00 (14H00 GMT), heure à laquelle le Royaume-Uni, en deuil national depuis huit jours, a observé une min…