Elon Musk alerte au sujet des dangers de l’intelligence artificielle pour l’humanité

​

​

Elon Musk lors de sa visite en France dit craindre des conséquences catastrophiques pour l’humanité face à l’intelligence artificielle.

Lors de la conférence Viva Tech organisée le vendredi 16 juin en France, le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a alerté le monde au sujet des dangers de l’intelligence artificielle pour l’humanité. Le propriétaire de Twitter dit craindre des conséquences catastrophiques et lance un appel afin de limiter son développement, sous peine de somnoler vers une catastrophe.

“Je pense qu’il existe un réel danger que la superintelligence numérique ait des conséquences négatives”, a-t-il déclaré.

Ces déclarations surviennent après une pétition en ligne qu’elle avait lancé en mars dernier et qui a été signée par plus d’un millier de technologues et chercheurs dans laquelle ils ont signalé que les systèmes d’intelligences artificielles non contrôlés dotés d’une intelligence humaine compétitive poseraient des “risques catastrophiques pour la société”.

Les signataires de cette pétition avaient demandé à OpenAI de suspendre le développement de son outil artificiel ChatGPT, très en vogue ces derniers temps dans le monde.

Toutefois, Elon Musk a aussi estimé que l’intelligence artificielle pourrait apporter des résultats positifs, notamment dans l’avènement d’une “ère d’abondance” en termes d’accès aux biens et aux services.

Notons que l’intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence humaine.

En savoir plus:

Pour faciliter les opérations bancaires, un système de compensation manuelle est mis en place, informe la SOGEBANK