La Direction générale de la Protection civile et l’Unité hydro météorologique (UHM) ont placé le pays sous vigilance rouge dans la perspective du passage de l’ouragan Elsa, classé catégorie 1. Ce niveau de vigilance rouge implique des risques d’impact d’intensités fortes à violentes sur le pays. Selon le dernier bulletin publié par la Protection civile, de concert avec le SPGRD et l’UHM, les départements les plus concernés sont le Sud-est, l’Ouest, les Nippes, le Su…