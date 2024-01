Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal, 34 ans, le plus jeune premier ministre depuis 1958, en France

​

​

Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal, 34 ans, le plus jeune premier ministre de la Vème République, régime politique républicain en vigueur en France depuis le 4 octobre 1958.

Le président français, à la suite de la démission de la première ministre Elisabeth Borne, a nommé, ce mardi 9 janvier, Gabriel Attal, comme le personnage devant occuper ce poste pour son second mandat. A 34 ans, Gabriel Attal devient le plus jeune à occuper cette fonction sous la Ve République.

“Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français”, a écrit le président français sur son compte X.

Le Président de la République a nommé M. Gabriel Attal Premier ministre, et l’a chargé de former un Gouvernement, a indiqué l’Elysée dans un communiqué.

La passation de pouvoir entre Elisabeth Borne et Gabriel Attal, aura lieu ce mardi même ont annoncé les services de la Première ministre démissionnaire. L’ancien et le nouveau chef de gouvernement auront un entretien avant cette passation.

A lire aussi :

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mardi 9 Janvier 2024