Emmanuel Pierre installé au poste de Directeur Général de la Protection civile

Le docteur Garry Conille, en sa qualité de ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales a procédé à l’installation de Emmanuel Pierre comme Directeur Général de la Protection Civile.

Ce vendredi 28 juin 2024, le Premier ministre Garry Conille, en sa qualité de ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, en présence du ministre de l’Environnement, Moïse Jean-Pierre Fils et du directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, Jean Michelet Mondestin, a installé Emmanuel Pierre, en tant que directeur général de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Selon une note de la Primature, le choix de Monsieur Emmanuel Pierre comme nouveau directeur général de la DGPC participe, selon le docteur Garry Conille, de l’engagement du gouvernement visant, entre autres, à renforcer l’efficacité de la gestion des risques et désastres dans le pays. Plus loin,il a promis au nouveau directeur général tout le soutien et tout l’accompagnement de son gouvernement dans l’accomplissement de sa mission.

Le Premier ministre Garry Conille, en tant que président du Comité national de gestion des risques de désastres (CNGRD), lors de cette cérémonie a promis que des efforts seront déployés pour garantir que chaque mesure prise dans le cadre de l’action gouvernementale axée sur la feuille de route et sur le Plan national de gestion des risques de 2019 soit orientée vers la protection et la sécurité des citoyens-nes haïtiens-nes.

En outre, le docteur Garry Conille a fait valoir la nécessité pour les acteurs intervenant dans le secteur des risques et désastres de travailler de commun accord avec le gouvernement, en vue de bâtir une Haïti résiliente et prête à faire face aux défis à venir.

Lors de sa prise de parole, le nouveau Directeur Général de la DGPC dit s’engager à poursuivre, avec courage et détermination, la construction de la résilience des communautés en Haïti. Ainsi, il entend proposer des solutions innovantes et pérennes selon la vision du gouvernement, dont la mise en œuvre du Plan opérationnel triennal 2024-2027 qui découle du Plan national de gestion des risques de désastre 2019-2030.

A lire aussi :

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce samedi 29 Juin 2024