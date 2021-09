Emmelie Prophete et les “Villages de Dieu” au bout du monde

Emmelie Prophete et les <> parcourent le monde. Du 25 septembre au 19 octobre 2021, la romanciere s’envole pour la France et la Tunisie. De Tunis a Paris, en passant par Toulouse, Saint-Leger-sur-Dheunee, La Rochelle et Vaour, les <> se verront delocalises, le temps d’un sejour. Les lecteurs d’Europe et d’Afrique du Nord auront droit a un ensemble de rencontres leur permettant de (re) decouvrir Haiti et surtout l’histoire de Celia, le personnage principal du roman, sous la plume de l’auteure de <>

Resume du livre d’Emmelie Prophete

Le livre retrace l’histoire de Celia qui, a la mort de sa grand-mere, est contrainte de trouver un moyen de subvenir a ses besoins. La jeune femme qui est nee et a grandi dans la cite de la puissance divine, bercee par les rafales de balles automatiques et evoluant au gre des querelles de gangs, n’a pas un grand eventail de choix dans la vie. Celia commence par se prostituer, puis finit par devenir influenceuse pour un magasin base hors de la cite. La jeune fille prend bien conscience de son talett d’nfluenceuse qui enflamme la toile. Parce qu’elle detient ce grand pouvoir, elle a la grosse tete, et se fait appeler <> sur Facebook.

Des sa parution, le livre de l’auteure <> a ete salue par de nombreux ecrivains et critiques haitiens et etrangers. C’est une oeuvre tres appreciee pour l’histoire qu’elle relate et que nous vivons chaque jour. L’ouvrage d’Emmelie Prophete est bien cote aupres de hautes personnalites d’ici et d’ailleurs. On se souvient encore du commentaire de l’immortel Dany Laferriere a son sujet.

<>, a confie l’academicien.

<< Le temps dans <> d’Emmelie Prophete, 211 pages de lecture haletante, est compte. Il file a grande vitesse. Ce qui se deroule en accelere : le sexe, la drogue, les crimes, le vol, le viol, la prostitution, la banalite de l’existence, les films d’horreur jetes en pature dans l’actualite>>, est souligne dans l’article <> ou les cites des cas perdus.

Nee a Port-au-Prince, Emmelie Prophete est romanciere, poete et journaliste. Son oeuvre est publiee aux editions Memoire d’encrier. Elle y a publie Le testament des solitudes, qui lui a valu le Grand Prix litteraire de l’Association des ecrivains de langue francaise (ADELF) (2009), Le reste du temps (2010), qui raconte sa relation particuliere avec le journaliste Jean Dominique, assassine en 2000, Impasse Dignite (2012), Le bout du monde est une fenetre (2015) et Un ailleurs a soi (2018). Les Villages de Dieu est son plus recent roman (2020). Elle a recu en 2021 le Prix du rayonnement de la langue et de la litterature francaises, decerne par l’Academie francaise.