Emmelie Proph?te couronn?e Prix Carbet 2022

La c?r?monie de remise du prix Carbet des Lyc?ens 2022 s’est d?roul?e, ce vendredi 20 mai 2022, ? Petit-Bourg en Guadeloupe. C’est l’?crivaine ha?tienne, Emmelie Proph?te qui a ?t? l’heureuse ?lue de cette distinction cette ann?e pour son roman paru en 2021 aux ?ditions M?moires d’encrier <>.

L’auteure prolifique, Emmelie Proph?te a officiellement re?u le Prix Carbet des Lyc?ens, t?t ce vendredi, en pr?sence de plusieurs personnalit?s dont le Maire de Petit Bourg, David N?bor, le Consul d’Ha?ti, Carl Edouard Saint-R?mi et de certains membres du Grand Jury des Lyc?ens. Des d?l?gations d’?l?ves venues de Cayenne, de Saint Laurent, de Saint Martin, de Fort de France et de plusieurs communes de la Guadeloupe ont ?galement fait le d?placement ? cette c?r?monie.

Sous la direction de l’enseignante Raymonde Pater Torin, le grand jury de lyc?ens a donn? son verdict lors d’une r?union tenue en visioconf?rence lundi 4 avril dernier, et a finalement attribu? le prix Carbet des Lyc?ens 2022 ? cette femme de lettres pour son roman <>. L’oeuvre a ?t? choisie parmi environ une quizaine de livres en lice lors de cette 21e ?dition dans laquelle deux ha?tiens, Lyonel Trouillot et Emmelie Proph?te figuraient parmi les finalistes.

Cr?e en 1999, le Prix Carbet des Lyc?ens, d?cern? par un jury compos? d’?l?ves de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Martinique valorise la litt?rature carib?enne dans les lyc?es et ?coles dans le but d’inciter ? conna?tre l’histoire de la Cara?be. Parall?lement, Emmelie Proph?te, ?crivaine, journaliste et actuelle ministre de la culture et de la communication en Ha?ti rejoint un panth?on o? figurent des ?rudits de la litt?rature notamment l’acad?micien Dany Laferri?re (2001), Edwidge Danticat (2010) et Gis?le Pineau (2011).