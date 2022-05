Emmelie Proph?te re?oit le Prix Carbet des Lyc?ens

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le roman, le 7e d’Emmelie Proph?te, publi? chez M?moire d’encrier est br?lant, sensible et port? par un souffle qui ne faiblit jamais. Ce livre avait d?j? ?t? r?compens? par le Prix Fetkann / Maryse Cond? en 2021. Durant la c?r?monie de la remise du prix, la romanci?re a re?u une oeuvre du plasticien guadeloup?en Sanmy?l. Dans une ambiance chaleureuse, le Prix a ?t? remis officiellement ? l’actuelle ministre de la Culture en Guadeloupe en pr?sence du maire de Petit Bourg et du consul d’Ha?ti, des d?l?gations d’?l?ves de Cayenne, de Saint-Laurent, de Saint-Martin, de Fort-de-France et de plusieurs communes de la Guadeloupe.

Tr?s ?mue devant le jury, l’heure est ? la joie pour la ministre de la Culture qui a rejoint Edwidge Danticat, Dany Laferri?re, Gis?le Pineau, Derek Walcott au panth?on de ce prix. Interrog?e par Le Nouvelliste, elle a dit ?tre heureuse pour cette r?compense. <>, a-t-elle expliqu?.

<>, a-t-elle ajout?.

Fond? en 1999 par la professeure de lettres modernes Micheline de Lacroix en collaboration avec l’association Arts lyc?ens, le prix Carbet des Lyc?ens a pour objectif de <>.

Le prix est d?cern? ? un ?crivain originaire de la Cara?be. Ce sont les ?l?ves eux-m?mes ou leurs repr?sentants ?lus sous forme de d?l?gu?s qui s?lectionnent six oeuvres de la litt?rature carib?enne. Ce prix est n? aussi dans le but de valoriser la litt?rature carib?enne dans les lyc?es et les ?coles, tout en incitant les participants ? mieux conna?tre l’histoire de la Cara?be. Chaque ann?e, les acad?mies de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique permettent ? des lyc?ens d’?lire un roman carib?en contemporain.