En 2022, 46% de la population ha?tienne aura besoin d’une aide humanitaire, selon Bruno Lemarquis

La situation humanitaire en Ha?ti se d?gradera davantage en 2022, selon les pr?visions des Nations unies, r?v?le Bruno Lemarquis, repr?sentant sp?cial adjoint du secr?taire g?n?ral des Nations unies (RSASG) et coordinateur r?sident et humanitaire en Ha?ti. Selon Lemarquis, 46% de la population ha?tienne aura besoin d’une aide humanitaire en 2022 soit une augmentation d’environ 10% par rapport ? 2021.

En 2021, la situation humanitaire en Ha?ti s’est aggrav?e, ce qui r?sultait d’un ensemble d’?v?nements, tels le <>, la pand?mie de Covid-19 et des ?v?nements climatiques. Au d?but de l’ann?e, le syst?me des Nations unies a estim? que 40% de la population a besoin d’une aide humanitaire dans le pays et a lanc? un appel humanitaire d’urgence en vue de voler au secours de ces personnes. Un chiffre qui va augmenter en 2022, selon Bruno Lemarquis, repr?sentant sp?cial adjoint du secr?taire g?n?ral des Nations unies (RSASG) et coordinateur r?sident et humanitaire en Ha?ti qui r?pondait aux questions de Roberson Alphonse.

Selon M. Lemarquis, 46% de la population ha?tienne aura besoin d’une aide humanitaire en 2022, soit une augmentation d’environ 10%, souligne-t-il. <>, ?num?re Bruno Lemarquis.

<>, ajoute le coordinateur r?sident et humanitaire en Ha?ti. La s?curit? alimentaire, rench?rit-il, est ?galement li?e en Ha?ti ? des questions ?conomiques et ? des questions plus fondamentales d’organisation du march?, du mod?le ?conomique ha?tien…

S?isme du 14 ao?t : 81 millions r?colt?s sur un appel de 187,3 millions

? en croire Bruno Lemarquis, les Nations unies sont intervenues ? plusieurs niveaux (humanitaire, conjoncturel et structurel) apr?s le tremblement de terre du 14 ao?t qu’il consid?re comme l’une des causes de la d?gradation de la situation humanitaire du pays. ? toutes les phases de la gestion post-s?isme, le syst?me des Nations unies, ? travers ses agences dans le pays, a apport? sa contribution ? Ha?ti. Quatre cent cinquante mille personnes ont re?u de l’aide, malgr?, a-t-il soutenu, une situation logistique tr?s compliqu?e ? cause notamment de la guerre des gangs ? l’entr?e sud de la capitale.

Le tremblement de terre a affect? au moins 1 250 ?tablissements scolaires, 97 centres de sant? et 137 500 maisons qui ont ?t? soit d?truits ou endommag?s. En ao?t dernier, les Nations unies et leurs partenaires ont lanc? un appel pour r?colter 187,3 millions de dollars afin de fournir une aide d’urgence ? plus de 800 000 personnes touch?es par le tremblement de terre. Pour l’heure, indique le repr?sentant sp?cial adjoint du secr?taire g?n?ral des Nations unies en Ha?ti, ce <> est financ? ? seulement 43%, ce qui repr?sente environ 81 millions de dollars collect?s.

Les ?tats-Unis d’Am?rique repr?sentent de loin le premier bailleur de fonds, pr?cise Lemarquis, suivi du Fonds central d’intervention d’urgence des Nations unies (CERF). Viennent ensuite des pays comme le Japon, le Canada et la Su?de.

<>, souligne Bruno Lemarquis. Pour l’instant, l’emphase est mise sur la question de reconstruction, ajoute-t-il en f?licitant le processus enclench? pour ?laborer l’?valuation des besoins post-catastrophes (PDNA).

<>, r?v?le Bruno Lemarquis. Ce plan aura identifi? toutes les priorit?s de reconstruction. <>, confie-t-il. Cette conf?rence, qui b?n?ficie de l’appui des Nations unies, sera tenue au mois de f?vrier 2022, indique M. Lemarquis.