En attendant le non-lieu, la contre-attaque se prépare

Benoît de la Salle

Me Constant, Me Tanger et Me Boutrin, les avocats de l’association « Pour une écologie urbaine ». • BENOÎT DE LA SALLE

Ce mardi 6 décembre en fin de matinée, l’association Pour une écologie Urbaine a présenté son plan d’attaque face au non-lieu qui semble inévitable dans le dossier du chlordécone. Une situation que l’association n’est pas prête à accepter.

Le réquisitoire définitif du 24 novembre dernier

du procureur de la République de Paris, qui demande un non-lieu

dans l’enquête sur l’empoisonnement au chlordécone des populations

de Martinique et Guadeloupe, continue de faire réagir. C’est au

tour de l’association « Pour une écologie urbaine » de se

manifester. Pour elle, il s’agit tout simplement d’un déni de

justice et elle prépare déjà des initiatives dans les jours à

venir. Pour ses membres, le non-lieu est inévitable. Alors ils se

préparent. Ils ont déjà un délai de 30 jours pour faire des

observations sur le réquisitoire du parquet de Paris. La prescription comme excuse Au moment de la notification du non-lieu, ils

feront appel et pourront plaider en audience devant la chambre de

l’instruction à Paris. « À ce moment-là se posera la question

de la publicité des débats », précise Me Constant. L’argument de prescription n’est pas valable à

leurs yeux car les dépôts de plainte en 2006 et 2007 ont été faits

dans les délais légaux. Pourtant le procureur de la République de

Fort-de-France a fait un lien entre les plaintes de l’Assaupamar et

« Pour une écologie urbaine » et la saisie de patates

douces contaminées par le chlordé

