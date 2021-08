Le parti politique En Avant dit constater avec étonnement et inquiétude que le gouvernement d’Ariel Henry est dominé dans sa quasi-totalité par « des ministres issus de la mouvance politique du président défunt ». « Des irritants graves sont de nature à compromettre la gouvernance à venir et la stabilité même du pays puisque toute solution viable devant nous conduire au verdict des urnes passe par un compromis sincère et un large consensus appuyé par les forces viv…