En compagnie des membres du gouvernement, le PM Garry Conille a fait sa déclaration de patrimoine

Ce vendredi 12 juillet 2024, accompagné des membres du gouvernement, le Premier ministre Garry Conille a fait sa déclaration de patrimoine.

Une fois de plus, les membres du gouvernement en place ont exprimé leur volonté de respecter les lois de la République, notamment celle du 20 février 2008 qui oblige les membres du gouvernement, parlementaires, fonctionnaires et agents publics à produire une déclaration de leur patrimoine.

Ce vendredi 12 juillet 2024, accompagné du ministre de la justice et de la sécurité publique, Me Carlos Hercule, la ministre des affaires étrangères et des cultes, également ministre des haïtiens vivant à l’étranger, Domimique Dupuy, la ministre de l’économie et des finances et également ministre de la planification et de la coopération externe, Ketleen Florestal, le ministre du commerce et également ministre du tourisme, James Monazard, le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle et également ministre de la culture, Antoine Augustin et le ministre de la santé publique, Georges Fils Brignol, le Premier ministre Garry Conille a officiellement fait sa déclaration de patrimoine.

Le mercredi 10 juillet 2024, le ministre des Affaires Sociales et du Travail, le professeur Georges Wilbert Franck avait déjà fait sa déclaration de patrimoine en réaffirmant son engagement envers la transparence et l’intégrité dans la gestion des affaires publiques. Il a promis de faire une gestion saine des fonds alloués au budget de son ministère.

Il faut dire jusquà date, Juno7 n’est pas au courant si les membres du Conseil Présidentiel de Transition ont déjà fait leur déclaration de patrimoine au regard de la loi du 20 février 2008 qui leur donne un délai de 30 jours après leur entrée en fonction et 30 jours après la fin de leur mandat le faire.

