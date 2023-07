En France les permis de conduire numérique vont être autorisés à partir de 2024

​

​

Le ministre de l’intérieur de la France a confirmé qu’a travers l’application France Identité il sera possible de présenter un Permis de conduire numérique dès 2024.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé que le Gouvernement mettra en place un permis de conduire entièrement dématérialisé d’ici 2024. Une phase de tests est prévue pour le printemps 2023 dans trois départements afin d’évaluer ce permis de conduire numérique. Il aura la même valeur et les mêmes usages qu’un permis physique, qui restera valide, notamment lors des contrôles routiers. De plus, il sera possible de consulter le solde des points sur ce permis numérique.

Gérald Darmanin a précisé que le permis dématérialisé sera en parallèle du permis physique, et il pourra être présenté aux forces de l’ordre via n’importe quel smartphone. De plus, il permettra de vérifier le nombre de points restants sur le permis de conduire.

Grâce à France Identité, vous pourrez bientôt avoir votre permis de conduire dématérialisé directement dans l’application, aux côtés de votre carte d’identité. Tous les types de permis (format papier trois volets ou format carte bancaire) seront compatibles.

Cette solution vous permettra de présenter votre permis de conduire lors de contrôles routiers ou de locations de véhicules. De plus, vous pourrez intégrer ces informations dans un justificatif à usage unique pour vos démarches en ligne.

Le permis dématérialisé sera testé de manière expérimentale à partir de septembre 2023 dans trois départements : le Rhône, les Hauts-de-Seine et l’Eure-et-Loir. Sa disponibilité sera généralisée sur l’ensemble du territoire début 2024.

Les objectifs de cette démarche selon le gouvernement sont delimiter la perte ou le vol du permis physique, gagner du temps lors d’un contrôle routier par les forces de l’ordre ou lors de la location d’un véhicule, permettre de réaliser des démarches sans divulguer toutes ses données, lutter contre la fraude, notamment lors de démarches en ligne selon des informations trouvées sur le site officiel France Identité.

En savoir plus:

Affaire de faux diplômes : Johanna Napoléon écope d’une peine de 21 mois de prison