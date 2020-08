Ma mère fut l’une des pionnières qui ont su donner à la cuisine haïtienne ses lettres de noblesse. Elle a méticuleusement revisité les principales recettes pour les présenter avec des mesures exactes. Elle disait que la cuisine est un haut fait de culture et avait introduit dans sa refonte du curriculum de l’Ecole hôtelière des cours d’anthropologie et d’histoire. Un curriculum qui valut à l’institution des équivalences internationales. Sa discipline et son professionnalisme étaient exempl…