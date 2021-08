Le Sud d’Haïti a été frappé, samedi 14 août, par un terrible tremblement de terre. 7.2 sur l’échelle de Ritcher. Les experts ont déduit que ce séisme est plus puissant que celui de 2010.

Depuis samedi matin, on sort des blessés des décombres, on découvre des cadavres, on évalue les pertes matérielles, on essaie d’avoir des nouvelles de chaque point du territoire sinistré où vivent deux millions d’Haïtiens, sur trois départements géographiques.

Avec la stupeur…