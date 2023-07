En Haïti, les cas de kidnapping ont baissé de 61,4% entre avril et juin 2023, selon le CARDH

​

Haïti : le CARDH a recensé 150 cas d’enlèvements entre avril et juin 2023, soit une baisse de 61, 4%

La République d’Haïti a connu une baisse considérable des cas d’enlèvement entre avril et juin 2023. Un rapport de la Cellule d’observation de la criminalité (COC) du Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) publié le 17 juillet fait état de 150 enlèvements contre 389 pour le premier trimestre, soit une diminution de 61.43%.

Concernant les étrangers, dix d’entre eux ont été enlevés pour le deuxième trimestre de 2023. Par rapport au 29 cas enregistrés pour le trimestre précédent, cela représente une diminution de 65.51 %, selon ce rapport.

Parallèlement, le CARDH dit observer que la « Piraterie maritime » se développe également dans le pays. Au moins 53 personnes ont été victimes de « piraterie maritime » pour la période considérée, ce qui représente 35. 33% des rapts.

Le CARDH qui considère ce phénomène comme un mode opératoire en expansion de l’ « industrie » du kidnapping avance trois facteurs pour l’expliquer. Il s’agit, selon l’organisme de défense de droits humains, de la création d’une voie maritime reliant le Centre-Ville à Carrefour pour contourner la route de Martissant, du besoin de compenser la perte financière en raison du mouvement « Bwa Kale », mais aussi du contrôle des côtes de Martissant à celles des Arcadins par le gang 5 secondes et alliés.

Le mouvement “Bwa Kale”, cause principale de cette baisse

Pour cette structure dirigée par Gédéon Jean, la baisse des enlèvements et la faible manifestation des autres modes opératoires des gangs sont dues principalement au mouvement « Bwa Kale ». Depuis le déclenchement de ce mouvement le 24 avril 2023 à Canapé-Vert, cela a favorisé une baisse significative des enlèvements pour le deuxième trimestre et un ralentissement des autres modes opératoires des gangs, selon les informations fournies par le CARDH.

Plus de 210 présumés membres et proches de gangs ont été exécutés à date sur le territoire national. Parallèlement, 27 personnes ont été assassinées par les gangs en juin 2023, contre 43 en mai et 146 en avril, soit une baisse respective de 81.50 % et 70.54%.

Alors que le mouvement “Bwa Kale” tend à s’affaiblir ces derniers temps, le CARDH fait état d’une hausse probable des enlèvements pour le troisième trimestre. “La fin du mois de juin et le mois de juillet annoncent une hausse des cas d’enlèvements, si des mesures ne sont pas adoptées notamment par le renforcement de la police (en matériels et en effectif) et l’encadrement du mouvement « Bwa Kale »”, avertit cette structure du secteur des droits humains.

