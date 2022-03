En l’absence de ses cadres, Haiti affronte le dimanche 27 mars le Guatemala

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le milieu de terrain de Bourges Foot 18 (National – France), Bryan Chevreuil, auteur d’un but spectaculaire pour Haiti face a la Jordanie, victoire (2-0) des Grenadiers le 4 septembre 2021, n’a pu fouler le sol americain pour des raisons liees a la vaccination contre la pandemie de Covid-19. Pour sa part, l’ancien milieu de terrain du Don Bosco FC de Petion-Ville, transfere au FC Metz, a ete lui retenu par son club pour pallier l’absence de plusieurs joueurs blesses. Pour ce qui est de Soni Mustivar, selon nos informations, pour cause de blessures il ne sera pas la pour jouer contre l’equipe guatemalteque.

Devant ce fait accompli, le selectionneur national, qui ne pouvait pas compter sur les cadres de l’equipe nationale, entre autres, Johnny Placide, Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Brian Alceus, s’est contente d’appeler le jeune attaquant de l’Inter de Miami, Shanyder Borgelin. Ce dernier, a en croire une source digne de foi, a deja retrouve le groupe qui est entre en concentration depuis le jeudi 24 mars en Floride.

Pour ce test match contre le Guatemala qui a battu, le jeudi 24 mars, l’equipe cubaine (1-0) en amical, Jean-Jacques Pierre fera avec les gardiens : Josue Duverger et Alan Jerome qui sont deja sur place au meme titre que les defenseurs : Ricardo Ade, Mechak Jerome, Garven Michel Metusela, Jhondly Van Der Meer, Wilde Donald Guerrier et Jeppe Simonsen, sans oublier les milieux de terrain : Dany Jean, Karl Fred Sainte, Leverton Pierre et Fredler Christophe ainsi que les attaquants Derrick Etienne, Carnejy Antoine et Shanyder Borgelin. Trois autres Grenadiers, Alex Christian Jr, Christiano Francois et Ashkanov Apollon vont completer des ce vendredi soir l’effectif de la selection haitienne de football.

Lors d’une visioconference, le selectionneur des Grenadiers, qui venait de boucler sa premiere annee de contrat aux commandes du Onze national (15 mars), admet que ca ete tres difficile, mais croit savoir que le meilleur reste a venir pour son equipe. Pour Jean-Jacques Pierre, ce match amical tombe a point nomme, car il lui servira de renseignement avant le coup d’envoi de la Ligue B des nations en juin prochain.

Les equipes nationales d’Haiti et du Guatemala se sont rencontrees a maintes reprises. Au fait, leur premier face-a-face remonte au 14 mars 1961, et pour l’occasion, Haiti l’avoir remporte (3-1) en match amical. Elles se sont affrontees au championnat de Concacaf, le 31 mars 1965 ; victoire (3-0) des Guatemalteques. Ces derniers avaient eu raison egalement d’Haiti le 12 mars 1967 dans cette meme competition ; score final (2-1). Cependant, le 8 decembre 1968, pour le compte des eliminatoires de la Coupe du monde, Haiti avait gagne (2-0), et en match amical dispute le 23 fevrier 1969, les deux equipes se sont quittees dos a dos (1-1).

Plus pres de nous, Haitiens et Guatemalteques, de 2006 a 2014, ont dispute six rencontres. Ils ont fait match nul (1-1) le 16 aout 2006, et l’equipe du Guatemala l’avait remporte en amical (1-0) le 24 avril 2008 et (1-0) le 17 janvier 2009. En 2010, les Haitiens ont remporte deux victoires de suite en amical, soit le 28 janvier (1-0) et le 2 novembre (1-0). Toujours est-il que le dernier match joue entre les deux protagonistes a vu le Guatemala le remporter (2-1), le 15 octobre 2014.

Avant que ne debute ce match amical international, prevu le dimanche 27 mars Drive Pink Stadium a Fort Lauderdale, en Floride (USA) entre Guatemala et Haiti, les Haitiens n’ont gagne que deux de leurs cinq dernieres rencontres disputees face a la Jordanie (2-0) et la Martinique (2-1) et ont ete battus par Bahrein (6-1), Canada (4-1) et les USA (1-0). En revanche, les Guatemalteques n’ont perdu qu’un seul match face au Mexique (0-3), et pour le reste, ils ont fait match nul (1-1) face a Trinidad et Nicaragua (2-2) avant de battre respectivement Salvador (2-0) et recemment Cuba (1-0) en match amical.