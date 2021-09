Une sélection de quatre jeunes joueurs de tennis de table (ping-pong) est actuellement en République dominicaine pour prendre part à un tournoi international qui a commencé depuis le 12 septembre et prendra fin le samedi 18 septembre 2021.

La délégation est composée de MM. Ralph Kernizan et Buckford Démosthène, respectivement président et secrétaire de la Fédération haïtienne de tennis de table (FHTT), de l’entraîneur cubain Leonel Pomares Mendoza et de quatre pongistes…