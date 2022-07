En souvenir du G?n?ral Roland Chavannes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La l?gende rapporte qu’officier responsable ? P?tion-Ville, il bloque un pr?sident ? vie surpris en exc?s de vitesse. Ce qui est totalement historique c’est qu’il fut un militaire efficace de sa sortie de l’Acad?mie militaire en 1961 jusqu’? sa mise ? la retraite en 1991. Il reforma le Service de la circulation des v?hicules et comme employ? civil fit de grands changements pour am?liorer le fonctionnement du Service de l’Immigration et de l’?migration. Le G?n?ral de brigade Roland Chavannes d?c?d? ce 23 juin sera enterr? ce 2 juillet 2022 apr?s une vie publique et priv?e, civile et militaire bien remplie.

Les fun?railles du G?n?ral de brigade retrait? Jean Baptiste Roland Chavannes (FAd’H, d?c?d? le jeudi 23 juin 2022 en sa r?sidence priv?, auront lieu au Couvent St Dominique de l’?glise Notre Dame du Rosaire, sis ? Puits Blain # 24, le samedi 2 juillet 2022, a annonc? le secr?tariat de l’?tat-major g?n?ral des Forces Arm?es d’Ha?ti dans un communiqu? dat? du 30 juin 2022.

Le g?n?ral Chavannes est de la promotion Lysius F?licit? Salomon Jeune (6 octobre 1959 – 22 septembre 1961), la 16e de l’Acad?mie militaire d’Ha?ti. Les Lieutenants-G?n?raux Prosper Avril et H?rard Abraham, les G?n?raux de brigade Fritz Romulus et Ac?dius Saint-Louis ont ?t? ses camarades de promotion.

Cet officier-g?n?ral a boucl? sa carri?re militaire de 32 ans en 1991 alors qu’il assumait le r?le d’assistant chef d’?tat-major G4.

Mort ? l’?ge de 83 ans des suites de complications de son ?tat de sant?, son d?part plonge dans le deuil sa famille, ses amis, ses camarades de promotion et les officiers et soldats qui ont servi sous ses ordres ainsi que tous les civils dont il a ?t? le responsable dans l’administration publique au cours de l’autre partie de sa carri?re.

Selon une note du minist?re de l’Int?rieur et des Collectivit?s territoriales (MICT), Roland Chavannes a ?t? Charg? de Mission au MICT, au rang de Directeur, le G?n?ral Chavannes ?tait attach? ? l’Unit? Technique d’Appui ? la Direction G?n?rale (UTADG).

“Le G?n?ral Jean Baptiste Roland CHAVANNES fut ?galement Directeur de l’Immigration et de l’Emigration (DIE) du MICT. On se souvient encore de son efficacit? et du sang neuf qu’il a inject? notamment dans la production des passeports, durant son passage ? la t?te de cette Direction, de 2004 ? 2012”, rappelle le minist?re de l’Int?rieur.

Par ailleurs, “Roland Chavannes avait pr?c?demment dirig?, ? deux reprises, le Service de la Circulation des V?hicules. Il avait alors le grade de Major, avant d’?tre promu Colonel et par la suite, G?n?ral de Brigade et Chef d’?tat-major G4 des Forces Arm?es d’Ha?ti. Durant son passage aux commandes dudit Service, il a refait l’image de cette structure.

D?cor? en octobre 2019 par la Direction des Ressources Humaines du MICT, il aura v?cu ses derni?res ann?es toujours en service et ? l’oeuvre tant au niveau de ses activit?s personnelles qu’? son poste au Minist?re”.

Humble, accueillant, respectueux et courtois, le G?n?ral Chavannes avait toujours les mots pour d?tendre l’atmosph?re de travail et motiver ses coll?gues. Mentor tr?s appr?ci?, il a toujours gard? une attention pour chaque personne qu’il c?toyait et les invitait ? renforcer leur capacit? professionnelle et servir les autres avec d?sint?ressement et conscience, t?moigne son ancien minist?re dans une note.