En toute intimit? avec Rutshelle

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

De quoi peut-on bien parler durant une heure et treize minutes de conversation au t?l?phone avec une superstar ? Eh bien de tout, mais surtout de ses projets. En effet, la chanteuse Rutshelle Guillaume a eu une longue conversation avec Ticket au d?but de la derni?re semaine de juin 2022. Entre ses d?cisions de coeur, son quatri?me album, sa famille et la c?l?bration prochaine de ses 10 ans de carri?re, celle qui se fait de plus en plus discr?te vous dit tout ou presque.

Il y a 12 mois, Rutshelle Guillaume perdait son fr?re et parrain dans une fusillade survenue au cours d’une soir?e sanglante ? Delmas 32.Depuis,la chanteuse n’est plus la m?me. Elle a gagn? en maturit? et a d? red?finir ses priorit?s : <>, explique-t-elle. Aussi la voix de <> ne r?sonne plus, pour l’instant, en Ha?ti. Elle s’est install?e aux ?tats-Unis d’Am?rique. Les raisons de ce d?part sont d’ordre familial. <>, confie-t-elle en sp?cifiant ?tre avant tout m?re, d’ailleurs elle a ?t? maman avant d’?tre superstar.

N’allez pas croire que ce d?placement a eu une quelconque incidence n?faste sur la carri?re et les projets de cette ancienne ?tudiante de l’Ecole normale sup?rieure et ex-enseignante dans nos meilleures ?coles. Au contraire, les r?sultats sont plut?t positifs. Madame Guillaume est partout ? l’affiche au pays de l’oncle Sam et fait saliver par ses tours de reins l?gendaires comme avec ses chansons. <>, confie-t-elle. D’apr?s l’auteur de l’album <>, son statut de star qui lui vaut aujourd’hui cette continuation n’est que le fruit du travail et de la pers?v?rance dont elle a fait preuve au cours des derni?res ann?es. Elle souligne toutefois que son pays et son public lui manquent. <>, explique l’autoproclam?e Rebelle.

? moyen terme, celle qui nous a donn? rendez-vous au sommet pr?pare son quatri?me album. Ce dernier devrait sortir soit en mai, soit en juin de l’ann?e 2023. Notez d’ailleurs que ce n’est pas par hasard que ces trois pr?c?dents albums sont sortis au cours de ces deux mois pr?-cit?s. Elle promet que ce quatri?me opus sera d’une autre dimension. <>, garantit-elle. Pr?sentement, elle ne peut confirmer les artistes internationaux qui auront ? y collaborer, mais elle confirme que les d?marches sont entam?es pour y inviter plusieurs. Tout en admettant qu’il est difficile, ? cause de la paperasse, des contacts, des formalit?s ; d’avoir de grosses pointures sur ses compositions, Rutshelle souligne pouvoir compter sur les chiffres de ses diff?rentes plateformes de streaming pour avancer. Et non, le titre de cette production ne sera pas encore d?voil?.

C?l?bration de 10 ann?es de carri?re

La sortie de ce prochain album co?ncidera avec la c?l?bration des 10 ann?es de carri?re de la chanteuse. <>, indique-t-elle en sp?cifiant avoir su faire face aux d?fis, aux refus et aux m?saventures diverses. Pour c?l?brer cet accomplissement, la professeure fera un retour au bercail puis se produira sur d’autres sc?nes ?trang?res. Elle pr?vient que 2022 ne verra la sortie d’aucune chanson ? titre solo. Le public aura droit ? des projets, d’ailleurs, plusieurs sont d?j? sortis.

R?conciliation avec Richard Cav?

<>, explique la jeune maman mettant en lumi?re sa relation avec l’interpr?te masculin de <>. Elle a profit? pour rejeter d’un revers de main tout commentaire la pr?sentant comme une ingrate apr?s le fameux malentendu qui l’a oppos? ? Richard. <>, indique-t-elle. La Rebelle explique plus loin que les ?changes qu’elle a eus avec Richard Cav? au moment de la prise de la photo qui a r?cemment fait le tour des r?seaux ?taient remplies de sinc?rit?. <>, dit-elle pour d?finitivement rassurer sur une prestation live de leur tube <> et, pourquoi pas ? une autre collaboration.

La pr?sence soutenue des femmes sur le march? musical ha?tien

Il ?tait temps que les femmes b?n?ficient de cette large audience. <>, avance la voix de <>. Selon elle, la r?gularit? de production des dames ainsi qu’une meilleure compr?hension du march? ont d?bouch? sur cette ?mergence. Parlant du sex-appeal mis en avant par plus d’une, Rutshelle y voit de la cr?ativit?. <>, avance-t-elle. Au passage, elle d?nonce la sempiternelle comparaison qu’on impose aux artistes f?minines. Elle n’?carte aucune collaboration et invite le public ? supporter le travail de toutes celles qui produisent. Elle invite ? se procurer l’album de Vanessa D?sir? ou encore ? supporter le dernier projet de Kanis et Florence, artistes ? propos desquelles la Rebelle a utilis? l’expression cr?ativit? pour commenter les photos sexy annon?ant leur chanson commune.

Gen fanm, Gen vyann, met bann nan bannann ou mete fanm nan sou kabann nan epi f? l vini ?

<< ?coute, il s'agit l? d'une animation. Mon maestro me l'a introduit. Bon […] cela n'a rien de personnel. En plus, c'est dit dans une chanson dont le texte est os? <>. Make sense, non ? C’est du Showbizz >>, tente-t-elle d’expliquer.

Un dollar ? Roody Roodboy pour son anniversaire ? Vrai ou Faux ? Les rumeurs allaient bon train cette semaine sur Twitter en tout cas…

Rires – Pas de r?ponse. – On n’est pas s?r que ce soit un seul dollar comme l’avait r?clam? l’artiste ? ses fans pour son anniversaire mais un geste amical a ?t? pos?. – Toujours des rires et pas de r?ponse. Bon, on a quand m?me un peu compris, il y a une th?orie en communication qui soutient que tout est communication. (Emoji Clin d’oeil)

Anniversaire : bient?t 34 ans

Oui, Rutshelle aura bient?t 34 ann?es sur terre. Elle fait partie de cette g?n?ration qui refuse de croire qu’elle vieillit, mais que les ados regardent de haut et les plus vieux qualifient de jeunes. La chanteuse en profitera pour maximiser son business. <>, indique la lionne de juillet. Les modalit?s de cet ?v?nement seront communiqu?es autour du 20 juillet prochain. Cette affirmation confirme par la m?me occasion que la marque RG Luxe Beauty est toujours op?rationnelle (on se demandait o? elle ?tait pass?e). En effet, c’est sur le site de www.rgluxe.com que les fans de la chanteuse devront acqu?rir les produits en question : lipsticks, lipgloss, T-Shirt, etc.

Vous ai-je tout dit ? Non, s?rement pas, j’ai fait cependant de mon mieux pour vous rapporter l’essentiel.