Enomy Germain met en garde sur l’?largissement des bons du Tr?sor au grand public

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, la n?cessit? d’?largir le march? int?rieur cibl? via ces titres obligataires <>.

Le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, et le gouverneur de la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH), Jean Baden Dubois, ont lanc? le programme d’?largissement des bons du Tr?sor au public. Les institutions priv?es, les particuliers pourront, comme les institutions financi?res depuis 2010, acheter, ? partir du 18 octobre prochain, des bons du Tr?sor sous la forme d’adjudication ? partir de 25 000 gourdes, garantis ? 100 % par la BRH, avec des rendements plus importants que pour le d?p?t sur un compte d’?pargne.

